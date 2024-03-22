Gamze Akkuş İlgezdi: "Cumhurbaşkanı ve AKP\'nin Kurmaylarını Mülakat Konusunda Verdikleri Sözleri Tutmaya Davet Ediyorum"

Güncel

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görevde yükselme sınav sonuçlarının adaylara şeffaf bir şekilde ilan edilmemesini eleştirdi. Akkuş İlgezdi, "Cumhurbaşkanı ve AKP'lilerin mülakatı kaldıracağız sözleri yine lafta kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı görevde yükselme sınavlarında sonuçlar kamuya açıklanmadı. Yazılı sınav sonrası mülakatlar ile yine liyakat sahiplerinin yerine yandaşlar makamlara sahip olacak. Cumhurbaşkanı ve AKP'nin kurmaylarını mülakat konusunda verdikleri sözleri tutmaya ve liyakatli atamalara davet ediyorum" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kamuya yapılan işe alımlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Akkuş İlgezdi, 14 Mayıs Genel seçimlerinden yaklaşık bir ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağım" dediğini, ancak mülakatların hala kaldırılmadığını hatırlattı. "İktidarın yıllardır mülakatı nasıl kullandığına şahitlik ettik. Mülakat ve işe alım süreçlerini, adaletli ve şeffaf bir şekilde yönetmek yerine, yandaş atama kriteri olarak kullandılar" diyen İlgezdi, Türkiye'de derece yapmış adayların mülakatlarda elendiğini vurguladı.

"SINAV SONUÇLARI ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE İLAN EDİLMEDİ"

"Geldiğimiz noktada mülakat yüzünden görevde yükselme unvanlarını hak edenler değil, yine yandaşlar alacak" değerlendirmesini yapan İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 11 Şubat 2024 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavında ataması yapılacak boş kadrolarda sınav sonuçlarının adaylara şeffaf bir şekilde ilan edilmemesine ilişkin şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı görevde yükselme sınavında ataması yapılacak boş kadro sayısının farklı alanlarda toplam 560 olacağını duyurmuştu. Fakat sınavın sonuçları adaylara şeffaf bir şekilde ilan edilmedi. Kurum personeli sonucu öğrenmek için sisteme girdiğinde yalnızca kendi sınav sonucuna ait bilgiler ile karşılaştı. Sınava ilişkin, kişilerin aldığı puanları gösteren bir listenin yayınlanmayışı personelin aklında soru işaretlerine, görevde yükselecek personelin önceden belli olduğu düşüncesinin yer etmesine neden oldu. Açıklama sisteminde yazılı ve sözlü mülakatta kaç personelin tam puan aldığı, kaç kişinin alt sınırda puan aldığının paylaşılmaması, ne yazık ki tam puan alan personellerin yerine 'yandaş' olanların atanması ihtimalini güçlendiriyor"

"BU UYGULAMA HAK YEMEYİ YASAL HALE GETİRMEKTİR"

KESK'e bağlı Kültür-Sanat Sen'in de yazılı sınav puanları açıklanmasına yönelik bilgi edinme başvurusu ve talebine ilişkin İlgezdi, "Geçmiş dönemlere ait farklı kurumlarca yapılan, mülakat ve atama sistemlerinde hala cevaplanmayan birçok şaibe varken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu şekilde yaptığı sonuç bildirimi hiçbir suretle kabul edilemez. KESK Kültür-Sanat Sen'in de yazılı sınav puanları açıklansın bilgi edinme başvurusu ve talebi yerine getirilmeli. Mülakat demek torpil demektir! Bu uygulama ile torpili, hak yemeyi yasal hale getirmektir! Vicdanları yaralayan ve emek veren milyonlarca vatandaşımıza umut tüccarlığı yapmaktır" dedi.

"BU SİSTEMİ KABUL ETMİYORUZ"

Mülakat sisteminin kaldırılması gerektiğine vurgu yapan İlgezdi, "Mülakat sistemi derhal değiştirilmeli, atamalar ve görevde yükselmeler yazılı sınavlarda ki başarı puanları baz alınarak yapılmalı. Kapalı kapılar ardından gerçeklikten ve şeffaflıktan bihaber şekilde geçmişten günümüze taşıdığınız bu sistemi kabul etmiyoruz! Cumhurbaşkanı ve AKP'nin kurmaylarını mülakat konusunda verdikleri sözleri tutmaya ve liyakatli atamalara davet ediyorum" diye konuştu.