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Gana'da sıtmaya yakalanan polis memuru Ankara'da hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gana'da sıtmaya yakalanan polis memuru Ankara'da hayatını kaybetti

Gana'da görev yaparken sıtmaya yakalanan polis memuru Fatma Akın Akıllı, tedavi gördüğü Ankara'da yaşamını yitirdi. Akıllı'nın cenazesi, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi. Akıllı'nın şehit statüsüne girip girmediğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

20.01.2024 - 18:48,
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GANA'da görev yaparken sıtmaya yakalanan polis memuru Fatma Akın Akıllı (34), tedavi gördüğü Ankara'da yaşamını yitirdi. Akıllı'nın cenazesi, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak ilk olarak Fransa'nın Lyon kentine gönderilen Fatma Akın Akıllı, daha sonra geçici görevlendirmeyle Gana'ya gönderildi. Akıllı, Gana'da görev yaparken sıtmaya yakalandı. Durumu kötüleşen Akıllı, uçakla Ankara'ya getirildi. Ankara Şehir Hastanesi'nde 19 gündür tedavi gören Akıllı, dün hayatını kaybetti. Polis memuru Akıllı'nın, bugün memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki cenazesine Karabük Valisi Mustafa Yavuz, milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Interpol Başkanı Ahmed Başer Al-Raisi, Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtola, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Asım Bulat, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Faruk Aydın ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Fatma Akın Akıllı, Safranbolu Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Tokatlı Aile Mezarlığı'na defnedildi. Bu arada Akıllı'nın şehit statüsüne girip girmediğinin tespiti için de çalışma başlatıldığı öğrenildi. (DHA)

Gana\'da sıtmaya yakalanan polis memuru Ankara\'da hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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Fatma Akın, Karabük, Gana, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gana'da sıtmaya yakalanan polis memuru Ankara'da hayatını kaybetti - Son Dakika
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