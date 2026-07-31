Gana ve Gabon İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı - Son Dakika
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Gana ve Gabon İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı

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Gana ve Gabon, ticaret ve enerji gibi alanlarda işbirliğini geliştirmek için mutabakata vardı.

Gana ve Gabon ticaret, enerji, madencilik, tarım, deniz güvenliği ve savunma gibi çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardı.

Gana Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Gana'ya resmi ziyareti kapsamında başkent Akra'da Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama ile ikili görüşmeler yaptı.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında ticaret, enerji, madencilik, tarım, deniz güvenliği ve savunma gibi çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla anlaşmalar imzalandı.

İki ülkenin yayımladığı ortak bildiride, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı faydanın artırılması ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'nin (AfCFTA) iki ülkede sanayinin gelişmesini destekleyecek şekilde kullanılması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Bildiride, tarafların sorumlu madencilik, altın ve manganezin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, petrol arama faaliyetleri ve enerji dönüşümü alanlarında uzmanlık paylaşımını geliştirmeyi planladığı kaydedildi.

Gana ve Gabon liderleri, iki ülke arasındaki işbirliğinin Afrika Birliği'nin 2063 Gündemi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu şekilde sürdürülmesi yönündeki taahhütlerini yineledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ekonomi, Savunma, Enerji, Güncel, Gabon, Gana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana ve Gabon İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı - Son Dakika

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