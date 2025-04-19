Gannuşi'nin Tutuklanmasının İki Yılı - Son Dakika
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Gannuşi'nin Tutuklanmasının İki Yılı

Nahda lideri Gannuşi, fikirleri nedeniyle iki yıldır cezaevinde. Arap figürler destek verdi.

19.04.2025 14:38
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Arap dünyasının siyasi ve medya figürleri, Tunus'taki Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi'nin, "fikirlerinin ve siyasi tutumlarının başarısı nedeniyle" iki yıldan fazla süredir cezaevinde olduğunu ifade etti.

Gannuşi'nin tutuklanmasının ikinci yıl dönümü dolayısıyla "Mim Dergisi" ve "Arap Bilinç Ağı" platformları tarafından "Gannuşi: Fikir ve Kariyer" başlıklı çevrim içi bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda Mısırlı gazeteci Fehmi Huveydi, Gannuşi'nin "kurban olduğunu ve fikirleri için ağır bedeller ödediğini" kaydederek, "Gannuşi'nin tutuklanması ve hapse atılması, Arap dünyasında şimdiye kadar yaşanan gelişmelerin öncüsüdür." dedi.

Eski Başbakan ve Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran ise, "Gannuşi'nin şu anki durumu, İslamcı liderlerin geçmişte karşılaştığı tipik bir durumu yansıtıyor. Gannuşi, düşüncesi ve deneyimiyle kurban edilmiştir." sözlerine yer verdi.

Eski Tunus Dışişleri Bakanı, aynı zamanda Gannuşi'nin damadı olan Refik Abdüssalam, konuşmasında, Gannuşi'nin tutuklanmasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen "hapishanede iyi durumda" olduğunu söyledi.

Abdüssalem, Gannuşi'nin hayatının farklı dönemlerinde hapishane tecrübesi yaşadığını belirterek, "Daha önce Burgiba ve Bin Ali dönemlerinde hapsedilmişti. Kader, onu yeniden cezaevine götürdü. Ancak içinde bulunduğu durumu değerlendirmeye, nefeslenmeye, dersler çıkarmaya, okumaya, yazmaya ve uzun süren entelektüel ve siyasi mücadelesini gözden geçirmeye çalışıyor." diye konuştu.

Tunus'ta "muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat 2023'te başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan 2023'te evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da tutuklama kararı verilmişti.

Mahkeme, "siyasi figürler, gazeteciler, blog yazarları ve işadamları" arasında 5 yıl ile 54 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Bunlar arasında Gannuşi'ye verilen 22 yıl hapis de vardı.

Mahkemeden sonra, Gannuşi'nin savunma heyeti, müvekkilinin suçlamalardan tamamen beraat ettiğini belirterek, davanın yargılama usulüne dair hukuki ihlaller olduğunu vurguladı.

Yetkili makamlar ise, bu davaya ve verilen kararlara ilişkin sessizliğini sürdürdü, yalnızca yargının bağımsız ve adil olduğunu aktarmakla yetindi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesindeki yargı sisteminin bağımsız olduğunu ve yargının işleyişine müdahale etmediğini belirtirken, ülkedeki muhalefet, Said'i yargıyı, kendisine muhalif olanları ve olağanüstü uygulamalarına karşı çıkanları hedef almak için kullanmakla suçluyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gannuşi'nin Tutuklanmasının İki Yılı - Son Dakika

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