GAÜN'de Uluslararası İletişim, Bilgi ve Toplum Sempozyumu düzenlenecek - Son Dakika
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GAÜN'de Uluslararası İletişim, Bilgi ve Toplum Sempozyumu düzenlenecek

GAÜN\'de Uluslararası İletişim, Bilgi ve Toplum Sempozyumu düzenlenecek

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (IKSAD) ortaklığında, Ukrayna Lesya Ukrainka Volyn National Üniversitesi, Slovakya Ss. Cyril and Methodius in Trnava Üniversitesi katkılarıyla 09-10 Mayıs'ta Uluslararası İletişim, Bilgi ve Toplum Sempozyumu düzenlenecek. Sempozyuma, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Devrim Özkan, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek ve İKSAD Yayınevi Başkanı Sefa Salih Bildirici katılacak. Sempozyumda, Türkiye, Ukrayna, Romanya Nijerya, Slovakya, Tanzanya, Endonezya, Nijer, Pakistan, İran, İngiltere, Portekiz gibi ülkelerden yaklaşık 217 katılımcı yer alacak.

07.05.2024 11:23
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (IKSAD) ortaklığında, Ukrayna Lesya Ukrainka Volyn National Üniversitesi, Slovakya Ss. Cyril and Methodius in Trnava Üniversitesi katkılarıyla 09-10 Mayıs'ta Uluslararası İletişim, Bilgi ve Toplum Sempozyumu düzenlenecek.

"İletişimde Güncel Dinamikler" temalı sempozyuma, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Devrim Özkan, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek ve İKSAD Yayınevi Başkanı Sefa Salih Bildirici katılacak.

9 Mayıs saat 09: 30'da yapılacak olan açılışın öncesinde davetliler GAÜN İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan Genç İletişimciler Fotoğraf Sergisini gezebilecek.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Devrim Özkan, bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası İletişim, Bilgi ve Toplum Sempozyumu'nda akademisyenlerin, araştırmacıların, sektör temsilcilerinin ve öğrencilerin bir araya gelerek modern çağda iletişimin dönüşüm dinamiklerine dair tartışma imkanı bulacaklarını söyledi.

Yüz yüze ve çevrimiçi olmak üzere karma sunum şeklinde gerçekleşecek sempozyumda, Türkiye, Ukrayna, Romanya Nijerya, Slovakya, Tanzanya, Endonezya, Nijer, Pakistan, İran, İngiltere, Portekiz gibi ülkelerden yaklaşık 217 katılımcı yer alacak.

Yapay Zeka Atölyesi'nin yer alacağı etkinlikte, Fatih Kadir Akın ve Ahmet Oğuz Koca yapay zeka uygulamaları hakkında bilgi vererek, öğrencilerin sorularını cevaplayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GAÜN'de Uluslararası İletişim, Bilgi ve Toplum Sempozyumu düzenlenecek - Son Dakika

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