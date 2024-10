GAÜN Elektrikli Araçla Türkiye Birincisi

Güncel

GAÜN'ün elektrikli aracı Türkiye birincisi oldu

Gaziantep Üniversitesi, 5 ödülle TEKNOFEST'e damga vurdu

GAZİANTEP - Adana'da büyük bir coşku ve yoğun katılımla düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılan Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, TEKNOFEST 2024 yarışmalarında önemli başarılar elde etti.

GAÜN'ün elektrikli aracı, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İvmelenme Yarışında Türkiye birincisi oldu. Aynı araç, tasarımıyla da "En İyi Görsel Tasarım Ödülü"nü kazanarak çift ödül sevinci yaşattı.

350 öğrenciyle katılım sağlanan yarışmalarda, 130 öğrencisini finale taşımayı başaran GAÜN, şu ana kadar sonuçlanan yarışmalarda toplamda 5 ödül kazandı.

İHA yarışmalarında 3 performans ödülü kazanan GAÜN, bu alanda da adından söz ettirdi. Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkı sağlama misyonuyla TEKNOFEST'e katılan öğrencilerine malzeme, ofis ve laboratuvar gibi önemli destekler veren GAÜN, yarışmalara hazırlanan ve katılan öğrencilerine de her türlü desteği veriyor.

2024 TEKNOFEST Adana'da aldığı ödüllerle yine dikkatleri üzerine çeken GAÜN öğrencileri büyük bir başarı elde etti. GAÜN'ün desteklediği takımların öğrencilerden 130'u finale kalarak büyük bir başarı elde ederek gururlandırdı. Teknoloji ve inovasyon alanında Türkiye'nin en büyük etkinliklerinden biri olan ve bu yıl Adana'da büyük bir coşkuyla düzenlenen TEKNOFEST'te GAÜN öğrencilerinin çeşitli mühendislik ve teknoloji alanlarında geliştirdikleri projeler göz kamaştırdı. Öğrencilerin yenilikçi fikirler ile ortaya koyduğu projeleri ve geleceğe dair vizyonlarını yakından görme ve öğrenme fırsatı bulan katılımcılar, sergilenen projeler arasında elektrikli araçlar, çevre teknolojileri, enerji verimliliği, hava savunma sistemleri, İHA, SİHA ve yapay zekanın kullanıldığı birçok farklı proje takdir topladı.

GAÜN öğrencilerinin teknoloji ve inovasyon alanındaki başarılı projeleri TEKNOFEST'te Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin dikkatini çekti.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, öğrencilerin gösterdiği bu başarıdan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, öğrencileri tebrik etti.

"Öğrencilerimiz son 4 yılda 35 tane ödül aldı"

Öğrencilerin teorik eğitimlerinin yanında pratik eğitimlerini de önemsediklerini belirten Yumrutaş, "Bu kapsamda TEKNOFEST yarışmalarının öğrencilerimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. TEKNOFEST'e katılan öğrencilerimize her türlü desteği veriyoruz. Her yıl 350'ye yakın öğrencimiz TEKNOFEST yarışmalarına katılıyorlar. Öğrencilerimize mekan bulmak, malzeme desteği sağlamak önemlidir. Öğrencilerimizin ihtiyacı olan malzemelerini zamanında temin ediyoruz. Öğrencilerimiz de bunları karşılıksız bırakmıyorlar. Öğrencilerimiz çalışarak, gayret ederek son 4 yılda yaklaşık 35 tane ödül aldılar. Bu ödüllerden daha önemlisi öğrencilerimizin bu yenilikçi teknolojileri öğrenmeleri ve uygulamaları her şeyin üstünde olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yumrutaş, ödül kazandıran projelerle göz kamaştıran öğrencilerinin mezun olduklarında da ASELSAN ROKETSAN ve BAYKAR gibi Türkiye'nin prestijli firmalarında çalıştıklarını bildirdi.

"Öğrencilerimiz 5 ödül birden kazandılar"

GAÜN'ün elektrikli aracının, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İvmelenme Yarışında Türkiye birincisi olduğunu bildiren Yumrutaş, aynı aracın tasarımıyla da "En İyi Görsel Tasarım Ödülü"nü kazanarak çift ödül sevinci yaşattığını ve İHA yarışmalarında da 3 performans ödülü kazandığını belirterek, "Sonuçlanmayan 3 yarışmamız daha var. İnşallah bu yarışmalardan da ödül bekliyoruz. Öğrencilerimiz gayretle çalışarak bu yarışmaları sonlandırıyorlar. TEKNOFEST 2024 yarışmalarına 350 öğrencimiz katıldı ve 130 öğrencimiz ise finalist oldu. Bu ödüllerden daha önemlisi ise öğrencilerimizin özgüven kazanmasıdır. 90'lı yıllarda öğrencilerimiz ya da bizler, 'biz bu cihazı yapamayız, biz bu projeleri gerçekleştiremeyiz ve bu teknolojileri geliştiremeyiz' algısı vardı. Fakat TEKNOFEST bu algıyı yıktı ve öğrencilerimizde, 'en iyi projeleri biz yaparız ve en iyi cihazları biz geliştiririz' algısını oluşturdu. Bu algının da öğrencilerimiz için çok değerli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Gaziantep Üniversitesi'nin Zeugma Takım Kaptanı Bahattin Onur Coşkun ise elde ettikleri bu ödüllerin, uzun süren çalışmalarının ve emeklerinin bir sonucu olduğuna dikkat çekerek, büyük gurur duyduklarını ve bu destekle daha büyük başarılara imza atmayı hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Serap Koyuncu da projelerinin Türkiye birincisi olmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.