Dilovası ve Gayrettepe yangınları için adalet nöbeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dilovası ve Gayrettepe yangınları için adalet nöbeti

19.07.2026 18:50  Güncelleme: 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'ü çocuk 7 işçinin öldüğü Dilovası yangını ve 29 kişinin hayatını kaybettiği Gayrettepe yangını için İstanbul'da adalet nöbeti tutuldu. Açıklamada, sorumluların yargılanması ve kamu görevlilerinin cezasız kalmaması talep edildi.

Haber/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği Dilovası Ravive yangınıyla ilgili bugün bir nöbet de iki yıl önce 29 kişinin yangında can verdiği Gayrettepe'de gece kulübü önünde tutuldu. Nöbette yapılan açıklamada "Herkes için adalet, Dilovası için adalet istiyoruz. Katliamın sivil sorumlularına dair hala devam eden soruşturmalar tamamlanmalı, katilamın sorumluları ortaya çıkartılmalıdır. Tahliye edilenler tekrardan tutuklanmalı, cezalandırılmalıdır. Kamu görevlileri dosyası oldu bitti ile sadece ilçe belediyesinin yargılandığı bir dosya haline getirilmemeli, tüm kamu görevlileri soruşturulmalı ve yargılanmalıdır" denildi.

3'ü çocuk 7 işçinin can verdiği Dilovası Ravive Kozmetik Fabrikası'nda yangınıyla ilgili Gebze'de "Adalet Nöbeti"nin tutulduğu anlarda İstanbul'da tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin can verdiği Gayrettepe'deki gece kulübü önünde de açıklama yapıldı. Açıklamada, "08.11.2025 tarihinde Kocaeli Dilovası'nda yaşanan işçi katliamı bu topraklarda yaşanan ilk katliam değildi, aradan geçen 8 ayda ve Türkiye tarihinde birbirine pek benzeyen ihmal zincirleriyle başka katliamlar da yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor"denildi.

Açıklamada şu görüşler yer aldı:

"İş cinayetleri ve yine aynı düzenin ürünü olan Çorlu Tren kazası, depremde kaybettiklerimiz, Kartalkaya Yangını gibi ihmalle aramızdan alınanlar günümüz dünyasında insan canının herhangi bir korku duyulmadan hiçe sayılabildiği, maliyete indirgenebildiği ve kaybettiğimiz yurttaşlarımızın kader kurbanı olarak karşımıza çıktığı bir tabloyla bizi baş başa bırakıyor."

"KAMU GÖREVLİLERİ GÖREVLERİNİ YETİRE GETİRMİŞ OLSALARDI DİLOVASI VE SAYISIZ KATLİAM YAŞANMAYACAKTI"

Bunun bir örneği olarak Dilovası İşçi Katliamı para hırsı ile kaçak bir binada kaçak olarak işletilen bir işletmede gerçekleşmiş olsa da bu koşullar kendiliğinden değil, Türkiye'de yukarıda da bahsettiğimiz davaların hiç birinde etkin cezalandırılmanın yapılmaması ve kamu görevlilerinin yurttaşların canından çok patronların ve işletmelerinin refahını gözetmesiyle insan eliyle, bizzat devleti yönetenler tarafından yaratılmıştır.

Biz bu katliam ortamını ülkenin her yerinden biliyoruz, tanıyoruz. Türkiye'de kamu görevlilerinin, biz halkın canını korumak amaçlı denetimleri yerine getirmediklerini her gün görüyoruz. Dilovası ve sayısız katliam, kamu görevlileri görevlerini yerine getirmiş olsalardı yaşanmayacaktı. Yılda en az 2000 insanın çalışırken öldüğü bu katliam düzeni kurulmayacaktı.

"ADALETİN SAĞLANMASINI İSTİYORUZ"

Dilovası'nda yakınlarını kaybeden ailelerin bu katliam düzenine ve sorumlularına karşı başlattığı adalet talepli nöbetleri tam olarak bu manzaraya karşı ölülerimizin hesabını hakkıyla sorabilme yolunu açmak amaçlıdır. Nöbetlerinde yaptıkları çağrı üzerine Türkiye'nin her yerinde, tüm katilam sahaları, kent meydanları, alanlar birer adalet nöbeti sahası olmuştur. Sadece Dilovası için değil tüm katliamlar için adalet isteyenler bu alanlarda adaletin sesini yükseltmek için toplandık. Katliamda hayatını kaybedenler için, bu katliamı yaratan herkesin yargılanmasını, adaletin sağlanmasını istiyoruz. Tüm katliamlar için adalet istiyoruz. Yeni katliamların ancak bu şekilde önlenebileceğini biliyoruz.

"KATLİAMIN SORUMLULARI DAHA KAYIPLARIMIZIN TOPRAĞI KURUMADAN SERBEST BIRAKILMAYA BAŞLANMIŞTIR"

Dilovası davasında kamu görevlileri hakkında yapılan işlemler, Türkiye tarihinde benzeri çok az görülür işler olmuştur. Sorumluluğu bulunan kamu kurumlarından Dilovası Belediyesi'ne yapılan operasyon sonucunda, 8 kamu görevlisi gözaltına alınmış 7'si tutuklanmıştır. Ailelerin nöbetini adalete ulaşım için ne denli güçlü bir araç olduğu böylece ortaya çıkmıştır. Ne var ki, adalet mücadelesi yaygınlaşmadıkça, kitleler tarafından benimsenip de büyütmedikçe başarıya ulaşması çok güçtür. Tutuklanan 7 kamu görevlisinin 2'si hukukla izah edilemeyecek bir biçimde, dosyada hiçbir değişiklik olmamasına rağmen salıverilmiştir. Sivil sorumluların yargılanmasında da ilk duruşmada bir, ikinci duruşmada üç kişi tahliye edilmiş, katilamın sorumluları daha kayıplarımızın toprağı kurumadan serbest bırakılmaya başlanmıştır.

Duruşmalar hala Kandıra'daki halka ve başına kısıtlamalar uygulanan cezaevi kampüsünde görülmekte, halkın adalet talebinin sesi kısılmaya çalışılmaktadır. Kamu görevlileri hakkında düzenlenen evraklar ve yapılan soruşturma taksir üzerinden yürütülmekte, tutuklanmış dahi olsalar cezasızlık zırhı altında korunmaya devam etmektedirler. Biz bu cezasızlık pratiğini daha geçtiğimiz günlerde açıklanan kararla, zamanaşımı süresi geçirtilerek tüm kamu görevlilerinin kurtarıldığı Soma yargılamasından biliyoruz. Bu denli büyük bir katliam yapma cüretini katillere sağlayan bu zırhı söküp atmak için mücadele ediyoruz"

"HERKES İÇİN ADALET, DİLOVASI İÇİN ADALET İSTİYORUZ"

Dilovası ailelerinin mücadele içindeki sesini gürleştirmek için toplanıldığının belirtildiği açıklama şöyle sona erdi:

"Herkes için adalet, Dilovası için adalet istiyoruz. Katliamın sivil sorumlularına dair hala devam eden soruşturmalar tamamlanmalı, katilamın sorumluları ortaya çıkartılmalıdır. Tahliye edilenler tekrardan tutuklanmalı, cezalandırılmalıdır. Kamu görevlileri dosyası oldu bitti ile sadece ilçe belediyesinin yargılandığı bir dosya haline getirilmemeli, tüm kamu görevlileri soruşturulmalı ve yargılanmalıdır. Tahliye edilen kamu görevlileri tekrardan tutuklanmalıdır. Adaletin gerçek anlamıyla sağlanabilmesi için davanın halk tarafından takip edilebileceği Gebze Adliyesi'nde yapılması gerekmektedir."

Dilovası için adaletin sağlanmasının tüm katliamlar için adalet sağlanmasında önemli bir adım olacağını biliyoruz. Biz Dilovası nezdinde herkes için adalet istiyoruz. Ailelerin duyurdukları adalet nöbeti takviminin bu son gününde bir araya gelerek tüm kamuoyuna duyurmak isteriz ki, tüm katliamlar için adalet sağlanana kadar, tüm meydanlar adalet nöbeti alanı olacaktır. Meydanlarda buluşup adaleti aramak, bulup da getirmek üzere basın açıklamamızı burada sonlandırıyoruz"

Kaynak: ANKA

Gayrettepe, Dilovası, Güncel, Çocuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilovası ve Gayrettepe yangınları için adalet nöbeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Düğünde kan aktı Enişte, kayınbiraderini öldürdü Düğünde kan aktı! Enişte, kayınbiraderini öldürdü
Gümüşhane’de nakliyeci dehşeti kamerada Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti kamerada
Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı?
23 yaşındaki Nazar’ın şüpheli ölümü Savcılık harekete geçti 23 yaşındaki Nazar'ın şüpheli ölümü! Savcılık harekete geçti
Haluk Levent’e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85’ini vermiştim Haluk Levent'e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85'ini vermiştim
Eski sevgili dehşeti Evine tırmandı, yetmedi “İhanet ettin“ diye bağırıp... Eski sevgili dehşeti! Evine tırmandı, yetmedi "İhanet ettin" diye bağırıp...
Onların mesaisi şimdi başladı Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’den geriye bu sözler kaldı Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı
Rusya’nın e-ticaret devi vuruldu Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
MASAK’tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası MASAK'tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası

20:41
Trump’tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ’’Taraf değilim’’ dedi, sonra da...
Trump'tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ''Taraf değilim'' dedi, sonra da...
20:27
Dünya Kupası’nda dev finale damga vuran görüntüler
Dünya Kupası'nda dev finale damga vuran görüntüler
20:17
İşte 2026 Dünya Kupası şampiyonunu bekleyen devasa gelir
İşte 2026 Dünya Kupası şampiyonunu bekleyen devasa gelir
19:58
Fenerbahçe’de 5 oyuncu için sakatlık açıklaması İşte son durumları
Fenerbahçe'de 5 oyuncu için sakatlık açıklaması! İşte son durumları
19:44
İran, Kuveyt’te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
19:29
Oğuzhan Uğur’un “mal varlığı“ sorusuna verdiği yanıt olay
Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay
19:08
İşte Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
19:01
Eski eş evi ateşe verdi anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu
Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu
18:21
Samsun’da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
18:07
Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti
Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti
16:06
Yunanistan’da orman yangınları devam ediyor
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 20:43:36. #7.13#
SON DAKİKA: Dilovası ve Gayrettepe yangınları için adalet nöbeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.