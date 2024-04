Gayrettepe'de İşçi Katliamı: 29 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel

Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: MEHMET ÇALPAR

İstanbul'un Gayrettepe semtinde 29 kişinin can verdiği gece kulübü önünde demokratik kitle örgütleri açıklama yaptı. Açıklamada, "Alınmayan önlemler, denetimsizlik, iş yetiştirme telaşı ve bunlara eklenen yasal olmayan tadilat süreci nedeniyle 29 işçi feci bir şekilde can verdi. Dün burada gerçekleşen patlamaya ve işçi katliamı bir tesadüf değil. AKP'li yıllarda bu sayılar daha da arttı. Çünkü kar ve rant uğruna iş cinayetlerini bizlere 'kader' olarak sunuyorlar. Bizler alınteri döküyoruz onlar zenginleşiyor. Bizler can veriyoruz, onlar mahkemelerde aklanıyor" denildi.

Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü önünde DİSK/Dev Yapı-iş, Limter-İş, İnşaat-İş, DİSK/Basın-İş, Dev-Tekstil, DGD-SEN, DİSK/Enerji-Sen, DİSK/Sosyal-İş, Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, İşçi-Sen, İnşaat-Sen, Mağaza Market-Sen, TEHİS, TOMİS, DİSK/İletişim-İş, DİSK/Dev Turizm-İş, DİSK/Sine-Sen, DİSK/BTOSEN, Kataş-Sen üyeleri basın açıklaması yaptı. Grup adına ortak basın açıklamassı Dev Yapı-İş sendikası yönetim kurulu üyesi Osman Üney okudu. "Emeğimize, geleceğimize sahip çıkmalıyız. Sorumlular yargılansın, en ağır cezai yaptırımlar uygulansın" diyen Üney şunları söyledi:

"DÜN BURADA GERÇEKLEŞEN PATLAMA VE İŞÇİ KATLİAMI BİR TESADÜF DEĞİL"

"Alınmayan önlemler, denetimsizlik, iş yetiştirme telaşı ve bunlara eklenen yasal olmayan tadilat süreci nedeniyle 29 işçi feci bir şekilde can verdi. Dün burada gerçekleşen patlamaya ve işçi katliamı bir tesadüf değil. 1987'de alınan işletme ruhsatı ancak 2018 yılında yenilenmiş... Daha birkaç ay önce İliç'te siyanürle altın aranırken 9 işçi arkadaşımız toprak altında kaldı. Arkadaşlarımız halen toprak altından çıkartılmış değil. Marmara Denizi'nde fırtına koşullarında batan gemideki işçiler feci şekilde can verdi. Daha cenazelerine bile ulaşılamadı. Ama asıl sorumlular dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor.

"KAR VE RANT UĞRUNA İŞ CİNAYETLERİNİ BİZLERE "KADER" OLARAK SUNUYORLAR"

AKP'li yıllarda bu sayılar daha da arttı. Çünkü kar ve rant uğruna iş cinayetlerini bizlere 'kader' olarak sunuyorlar. Bizler alınteri döküyoruz onlar zenginleşiyor. Bizler can veriyoruz, onlar mahkemelerde aklanıyor. Bizler sustukça bu düzen devam edecek. Bu düzenin ortağı kim olursa olsun susmamak katledilen işçi arkadaşımıza karşı sorumluluğumuzdur. Bunu bir an dahi unutmayacağız. Burada yaşanan işçi katliamının sorumluları bir bir ortaya çıkartılmalı. Kimse sorumluluğunu üstünden atmaya kalkmaksın. 29 işçi arkadaşımızın vahşice katledilmesinin hesabını soracağız. Sorumluların yakasını bırakmayacağız. Buradan tüm işçi ve emekçilere sesleniyoruz. Daha ne bekliyoruz? Ölüm sırasının bize gelmesini mi? Bu ölüm ve sömürü düzenine dur diyecek olan bizleriz"