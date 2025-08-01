Gayrimenkul Sertifikası Bilgilendirme Tırları İstanbul'da - Son Dakika
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Gayrimenkul Sertifikası Bilgilendirme Tırları İstanbul'da

01.08.2025 14:53
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Emlak Konut, Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi için İstanbul'da bilgilendirme etkinlikleri düzenliyor.

Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesinin detaylarını anlatmak için hazırlanan bilgilendirme tır ve çadırları, İstanbul'un merkezi noktalarında vatandaşlarla buluşmaya başladı.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından (GYO) yapılan açıklamaya göre, uzman ekipler, sertifika ile proje hakkında vatandaşlara yüz yüze daha detaylı bilgi vermek için sahaya indi.

Projelerin detayları anlatmak için hazırlanan bilgilendirme tır ve çadırları, kentin merkezi noktalarında vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Uzmanlar burada vatandaşların "Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır, nasıl yatırım yapılır?" gibi soruları yüz yüze yanıtlayıp, proje detaylarını paylaşılıyor.

Ayrıca, ziyaretçiler VR gözlüklerle örnek daireleri gezebiliyor, kat planlarını ve proje detaylarını inceleyebiliyor.

Yatırım hesabı olanların talep toplama sürecine kolayca katılabileceği aktarılırken olmayanlara da hesap açma konusunda destek sağlanıyor. Projede sunulan farklı daire tipleri, geniş meydanlar, yeşil parklar, sosyal donatı alanları, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar ve yürüyüş yolları vatandaşlara tanıtılıyor.

Tır ve çadırlar meydanlarda ziyaretçileri bekliyor

Borsa İstanbul'da "DMLKT" işlem koduyla alınabilecek, talep toplama süreci 4 Ağustos'ta başlayan Gayrimenkul Sertifikası için bilgilendirme çadırları, Üsküdar'da sahil meydanında, Esenler'de Dörtyol'da, Ümraniye'de 15 Temmuz Meydanı'nda ve Başakşehir Kent Meydanı'nda 8 Ağustos'a kadar yer alacak.

Bilgilendirme tırları ise 2 Ağustos'ta Kadıköy ve Taksim'de, 3 Ağustos'ta Kadıköy ve Bağcılar'da, 4 Ağustos'ta Kadıköy ve Eminönü'nde, 5 Ağustos'ta Üsküdar ve Eminönü'nde, 6 Ağustos'ta Üsküdar ve Beylikdüzü'nde, 7 Ağustos'ta Sultanbeyli ve Arnavutköy'de, 8 Ağustos'ta ise Kadıköy ve Eminönü'nde hizmet verecek.

Tır, bugün ise Çekmeköy ve Esenyurt'ta ziyaretçilerini bekliyor.

Emlak Konut'un resmi internet sitesinden ya da çağrı merkezinden de detaylı bilgilere ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Güncel, Emlak, Yaşam, Son Dakika

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