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Gazeteci Bilal Çetin hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gazeteci Bilal Çetin hayatını kaybetti

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci Bilal Çetin, birçok gazetede muhabirlik, köşe yazarlığı ve Ankara temsilciliği görevlerinde bulunmuştur.

Gazeteci Bilal Çetin hayatını kaybetti
18.12.2023 - 19:37,  Güncelleme: 19:38
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Gazeteci Bilal Çetin, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir Koç Hastanesi'nde tedavi gören, Yeni Asır, Cumhuriyet, Dünya, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Radikal, Sabah, Vatan gibi gazetelerde muhabirlik, köşe yazarlığı ve Ankara temsilciliği görevlerinde bulunan gazeteci Bilal Çetin hayatını kaybetti.

BİLAL ÇETİN KİMDİR?

Bilal Çetin, 1968 yılında İzmir Bergama'da doğdu. Ankara üniversitesi, Basın-Yayın Yüksel Okulu mezunu. Mesleğe 1979 yılında Türk Haber Ajansı'nda başladı. Rapor, Yeni Asır, Dünya, Cumhuriyet gazetelerinde ekonomi muhabirliği yaptı. Bir süre Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. CNNTürk'te yayınlanan, Enis Berberoğlu ve Yiğit Bulut'un hazırlayıp sunduğu Parametre programına Ankara haberleri ile yorumcu olarak katıldı. Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl ve Sabah gazetelerinde Ankara temsilcisi ve köşe yazarı olarak çalıştı. Kuruluşu ile Vatan gazetesinin Ankara temsilciliği görevini yürüttü. Vatan'ın Demirören & Karacan ortaklığına satışı sonrası 8 yıllık görevinden istifa etti.

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet, İstanbul, Ankara, Ölüm, 3.Sayfa, Medya, Güncel, Son Dakika

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