Gazeteci Eşinin İşten Çıkarıldığını İddia Etti

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İzmir'de gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş, sosyal medyada İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik eleştirel paylaşımları nedeniyle, Büyükşehir Belediyesinde çalışan eşinin işten çıkarıldığını öne sürdü.

Kocabaş, yaptığı açıklamada 2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesinde başkan danışmanı olarak göreve başladığını, geçen eylül ayında da emeklilik dolayısıyla ayrıldığını belirtti.

Eşi Buket Ocak ile 2015'te belediyede tanıştığını aktaran Kocabaş, şöyle konuştu:

"Eylül ayında Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesinin 9 Eylül sergisi hazırladığını ama konseptin 9 Eylül coşkusu değil, 'Batı Anadolu'da kurtuluşa yakın Yunanların çıkardığı yangınlar' olduğunu öğrendim. Cevap hakkı çıkaracak şekilde yazılar yazdım, sorular sordum. Sosyal medyadan eleştirdim. Hiçbirine yanıt alamadığım gibi sosyal medyada engellendim. Sonrasında eşim 12 Aralık'ta gerekçesiz olarak ve başkan talimatıyla, 15 yıllık işinden keyfi ve onur kırıcı şekilde atıldı."

Eşinin işten çıkarılma nedeninin yaptığı paylaşımlar olduğunu iddia eden Kocabaş, hukuki yola başvuracaklarını sözlerine ekledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise belediyenin personel verimlilik durumuna ilişkin bir değerlendirme yaptığını, bunun sonucunda Buket Ocak'ın işten çıkarılmasına karar verildiğini ifade etti.