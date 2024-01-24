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Gazeteci yazar Uğur Mumcu Edirne'de anıldı - Son Dakika
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Gazeteci yazar Uğur Mumcu Edirne'de anıldı

Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31. yılında Edirne'de anıldı. Anma töreni kapsamında belediye önünde toplanan kortej Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Törene, Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır ve Hakan İşcan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Gazeteci yazar Uğur Mumcu Edirne\'de anıldı
24.01.2024 - 13:14,
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Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31. yılında Edirne'de anıldı.

Anma töreni kapsamında belediye önünde toplanan kortej Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Anıta çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup, Uğur Mumcu Parkı'na geçti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şube Başkanı Celil Özcan, burada yaptığı konuşmada, Mumcu'yu rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Mumcu'nun hatırası önünde saygıyla eğildiklerini belirten Özcan, "Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu ve aydınlanma şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Onların katline yol açan değerlerin savunucusuyuz, savunucusu olmayı ilelebet sürdüreceğiz." dedi.

Tören parktaki Uğur Mumcu büstüne karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.

Törene, Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır ve Hakan İşcan, siyasi parti ve sivili toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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Uğur Mumcu, Ankara, Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

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