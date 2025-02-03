Gazetecilere Ocak Ayında 42 Soruşturma Açıldı

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(DİYARBAKIR) - Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nce hazırlanan "Gazetecilere yönelik ocak ayı hak ihlalleri raporu"nda 42 gazeteci hakkında soruşturma açıldığı bilgisine yer verildi.

Merkezi Diyarbakır'da bulunan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin "Gazetecilere yönelik ocak ayı hak ihlalleri raporu" yayımlandı. Raporda, ocak ayında 42 gazeteciye soruşturma açıldığı bilgisi paylaşıldı. Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik baskıların sistematik bir şekilde sürdüğü belirtilen raporun değerlendirme bölümünde, "Gazeteciler her gün yeni gözaltı operasyonlarıyla uyanıyor. Yeni yılın ilk ayında gazetecilere dönük gerçekleşen soruşturmalar, gözaltılar ve tutuklamalar; basın özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü alanında karanlık bir tablo çiziyor" ifadeleri kullanıldı.

Gazetecilere yönelik ocak ayında açılan 42 soruşturmanın 17'sinin davaya dönüştüğü belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Ocak ayında gazetecilerin her düşüncesi ve haberi neredeyse soruşturma konusu yapılmıştır. 2024 yılına ait verilerimize göre; bir yılda 74 gazeteciye soruşturma açılırken sadece ocak ayında 42 gazeteciye soruşturma açıldı. Açılan soruşturmalardan 17'si davaya dönüştü. Bu rakamlar, iktidarın uyguladığı baskı ve sansürün vahim bir hale geldiğini gözler önüne seriyor. Halk TV'de 'bilirkişi' kayıtlarını açıkladığı için beş gazeteciye soruşturma açılırken Seyhan Avşar, Ahmet Doğan Akın ve Candan Yıldız hakkında da Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'e dair sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek açılan soruşturma davaya dönüştü. Gazetecilere dönük baskı, sadece soruşturmalarla yürütülmedi. Ocak ayında 18 gazeteci, sadece mesleklerini yaptığı için gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 gazeteciden 9'u tutuklandı. 17 Ocak'ta Güncel ve Martı prodüksiyon şirketine baskın yapılmış, aynı soruşturma kapsamında Van, Mersin ve İstanbul'da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Reyhan Hacıoğlu, Rahime Kavrar, Velat Ekin, Necla Demir Arvas, Velat Ekin, Vedat Örüç, Ahmet Güneş ve Eylem Babayiğt tutuklandı. Yine Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve ETHA muhabiri Züleyha Müldür tutuklandı."

'Gazeteciler, soruşturmalarla sürekli gözdağı ve baskı politikalarıyla karşılaşıyor'

Çalışan gazetecilerin haber yapmaları baskılarla engellendiği ifadelerin yer aldığı raporda, şunlara yer verildi:

"Gazeteciler, ocak ayında mesailerinin büyük bir bölümünü adliye koridorlarında geçirdi. 43 dosyada 102 gazeteci, meslekli faaliyetlerinden dolayı yargılandı. Bu yargılamalar sonucu 12 gazeteci, 31 yıl 2 ay hapis cezasına çarpıtıldı. Bu gazetecilerden biri de Eski Jinnews Haber Müdürü Sofya Alağaş'tı. Gazetecilik yaptığı dönemde hakkında açılan davalardan yargılaması süren Siirt Belediye Eşbaşkanı Sofya Alağaş'ın duruşması Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sofya Alağaş gazetecilikten yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Gazeteciler bir yandan tutuklanırken bir yandan da çalışan gazetecilerin haber yapmaları baskılarla engelleniyor. Gazeteciler, soruşturmalarla sürekli gözdağı ve baskı politikalarıyla karşılaşıyor. Bir kez daha söylemek istiyoruz; gazetecilerin tutuklu olduğu, yaptıkları haberlerden dolayı soruşturmaya maruz kaldığı, yayınladıkları haberlerden dolayı yargılandıkları bir ülkede basın özgürlüğünden bahsetmek mümkün değil. Tüm sansür ve baskı politikalarına rağmen gazeteciliği savunmaya devam edeceğiz."