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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan 2024 Yılbaşı Konseri - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan 2024 Yılbaşı Konseri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlediği konserde Türkiye'nin dört bir yanından ve Azerbaycan'dan türküler seslendirdi. Konserde 22 eser koro ve solistler tarafından icra edildi. Konserin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Genel Sekreter Yardımcısı, koro şefine çiçek takdim etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu\'ndan 2024 Yılbaşı Konseri
11.01.2024 - 13:58,
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından 2024 yılı için yeni yıl konseri düzenlendi.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Gaziantep, Şanlıurfa, Burdur, Erzurum başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından ve kardeş ülke Azerbaycan'dan türküler seslendirildi.

Şavo Gelin, Baba Bugün, Abalımın Cepkeni, Fuzuli Kantatası gibi 22 eser koro ve solistler tarafından icra edildi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konserin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey ve Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, günün anısına koro şefine çiçek takdim etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan 2024 Yılbaşı Konseri - Son Dakika
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