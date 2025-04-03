Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Bayram Rekoru: 55 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Bayram Rekoru: 55 Bin Ziyaretçi

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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Ramazan Bayramı'nda 3 günde 55 bin ziyaretçi ağırlayarak büyük bir ilgi gördü. 9 günlük tatil süresince toplam 100 bin ziyaretçi bekleniyor.

03.04.2025 10:59  Güncelleme: 11:13
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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bayram rekoru

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 3 günlük Ramazan Bayramı'nda 55 bin kişi ziyaret etti

GAZİANTEP - Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı Ramazan Bayramı'nda 55 bin kişi ziyaret etti.

Büyüklüğü ve barındırdığı hayvan türleriyle dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden olan, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da ziyaretçi akınına uğrayan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı bayram boyunca 55 bin kişi ziyaret etti. 380 türden 8 binden fazla hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bayram tatilini en iyi bir şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanından Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na geliyor. Ramazan Bayramı boyunca adeta ziyaretçi akınına uğrayan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 9 günlük bayram tatili sonunda 100 bin kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor.

Dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda özellikle bayramın son gününde dikkat çeken bir yoğunluk oluştu. Zürafa, fil, aslan, kaplan, boz ayı, deve kuşu, zebra, deve, maymun ve flamingo gibi hayvanları görmek isteyenlerin akın ettiği bahçede, çocuklar ilk defa gördükleri hayvanların bol bol fotoğrafını çekti.

"Bayramın 3 gününde Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mızı yaklaşık 55 bin kişi ziyaret etti"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı Ramazan Bayramı'nda 55 bin kişinin ziyaret ettiğini ve 9 günlük bayram tatili boyunca da 100 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olduğunu bildiren Özsöyler, "Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mızda 350 türden 8 bin canlıyı misafir ediyoruz. Bayramın ilk 3 gününde Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mızı yaklaşık 55 bin kişi ziyaret etti. Özellikle çevre illerden Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mıza akın akın ziyaretçiler geldi. En büyük ziyaretçilerimiz de çocuklarımızdı. Çocuklar, kitaplarda, dergilerde ve televizyonda gördükleri canlıları burada birebir canlı olarak gördüler ve Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mızdan çok mutlu olarak ayrıldılar. Bayram tatilinin 9 güne çıkması sebebiyle de yaklaşık olarak 100 bin kişiyi hedeflemekteyiz. Türkiye'nin her tarafından Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mıza akın akın ziyaretçiler geliyor. En çok Safari Park, Tropik Kelebek Bahçesi, Şempanze Adası ve balık akvaryumumuz çok hoşlarına gidiyor" dedi.

İstanbul'dan gezmek için ailesiyle Kahramanmaraş'a ve Gaziantep'e gelen İbrahim Kaçar, "Bayramla tatil birleşince biz de fırsata çevirdik. İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelmiştik. Gaziantep'i de çocuklar çok seviyor diye hayvanat bahçesine geldik. Buranın biraz daha geniş olması ve hayvan sayısının biraz daha çok fazla olması nedeniyle tercih ettik" ifadelerini kullandı.

"Hayvanları yakından görmek çok güzel bir duyguydu"

Ziyaretçilerden Zeynep Kaçar da, "Bayram ve okul tatili nedeniyle memleketimize geldik. Memleketimize geldiğimiz için de hayvanat bahçesine geldik. Burası çok güzel ve beğendim. Sırtlan, ayı, kurt, timsah ve yılan gördük. Hayvanları yakından görmek çok güzel bir duyguydu" şeklinde konuştu.

Ankara'dan gelen Kemal Yılmaz ise, "Gaziantep'e geldik. Bu vesileyle de hayvanat bahçesi ziyaretinde bulunmaya geldim. Ankara'da da hayvanat bahçesi vardı. Buradaki bazı hayvanların da Ankara'daki hayvanat bahçesinden buraya geldiğini biliyoruz. Burası bayağı büyük, geniş ve birçok hayvan var. Burası çok güzel, temiz ve nezih bir ortamı var. Çok memnun kaldık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Bayram Rekoru: 55 Bin Ziyaretçi - Son Dakika

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