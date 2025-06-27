Gaziantep Fıstık Ezmesi AB Tescili Aldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep fıstık ezmesinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili tanıtım toplantısı düzenledi.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda tescil süreci ve ürünün uluslararası değeri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, fıstık ezmesinin AB'den tescil almasının kendileri adına gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Bu tescilin yalnızca bir ürünün değil, Gaziantep'in köklü mirasının, emeğinin ve vizyoner bakış açısının uluslararası alanda kabul gördüğü anlamına geldiğini vurgulayan Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada 24 ürünümüz coğrafi işaret alarak Gaziantep'i Türkiye'nin bu alandaki lider şehirlerinden biri haline getirdi. Her bir tescil, binlerce yıllık emeğin, geleneğin ve ustalığın gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gaziantep'in yerelden evrensele uzanan lezzet yolculuğu, hız kesmeden devam edecek."

GTB Başkanı Mehmet Akıncı ise gelişmenin Gaziantep için büyük kazanım olduğunu dile getirerek, "Üyelerimizin talep ve önerilerini yakından takip ediyor, çözüm odaklı yaklaşımımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda tarım ve ticaret alanlarında düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katılarak hem Gaziantep'in ürünlerini tanıtıyor hem de yeni işbirlikleri oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.