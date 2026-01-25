Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

Gaziantep\'te 4.1 büyüklüğünde deprem
25.01.2026 19:26  Güncelleme: 19:32
Haber Videosu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizden Gaziantep'te korkutan bir sarsıntı meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin adından bölgede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'te korkutan bir sarsıntı meydana geldi.

NURDAĞI 4.1 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 19.13'te kaydedilen sarsıntının 7,82 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre, sarsıntının ardından bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VALİLİK: SAHADA TARAMA FAALİYETLERİ DEVAM ETMEKTEDİR

Depremle ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 19.13'te merkez üssü Nurdağı ilçemiz olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar taramalarımızda tespit edilmiş bir olumsuzluk ya da ilgili birimlerimize ulaşmış bir ihbar bulunmamaktadır. AFAD ve diğer ilgili kurumlarımızın sahada tarama faaliyetleri devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    Allah’ım Korusun 4 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
