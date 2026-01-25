Gaziantep\'te 4.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'te korkutan bir sarsıntı meydana geldi.

NURDAĞI 4.1 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 19.13'te kaydedilen sarsıntının 7,82 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre, sarsıntının ardından bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VALİLİK: SAHADA TARAMA FAALİYETLERİ DEVAM ETMEKTEDİR

Depremle ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 19.13'te merkez üssü Nurdağı ilçemiz olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar taramalarımızda tespit edilmiş bir olumsuzluk ya da ilgili birimlerimize ulaşmış bir ihbar bulunmamaktadır. AFAD ve diğer ilgili kurumlarımızın sahada tarama faaliyetleri devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.