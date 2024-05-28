Gaziantep İslahiye'de Kuduz Karantinası Devam Ediyor - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de Kuduz Karantinası Devam Ediyor

Gaziantep İslahiye\'de Kuduz Karantinası Devam Ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki mahallede vatandaşlara saldıran köpeklerde kuduz tespit edilmesi üzerine başlatılan karantina sürüyor. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yakalanan köpekleri incelemek üzere Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderdi. Yapılan inceleme sonucunda köpeklerin kuduz olduğu belirlendi ve karantina uygulaması başlatıldı. İslahiye Belediyesi tarafından kuduz vakası tespit edilen mahallelerde 6 ay karantina uygulanacağı ve gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

28.05.2024 11:08
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki mahallede vatandaşlara saldıran köpeklerde kuduz tespit edilmesi üzerine başlatılan karantina sürüyor.

Kazıklı Mahallesi'nde başıboş köpeklerin 12 Şubat'ta mahalledeki vatandaşlara saldırması üzerine çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yakalanan köpekleri incelemek üzere Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderdi.

Yapılan inceleme sonucunda Kazıklı Mahallesi'nde vatandaşlara saldıran köpeklerin kuduz olduğu belirlendi.

Öte yandan 24 Mayıs'ta Yolbaşı Mahallesi'nde de vatandaşlara saldıran köpeklerin de yapılan incelemede kuduz hastalığı taşıdığı belirlendi.

Kazıklı Mahallesi'nde 12 Şubat'ta başlayan karantina uygulaması sürerken Yolbaşı Mahallesi'nde ise 24 Mayıs'ta karantina uygulaması başlatıldı.

Mahallelerin girişine ise "Bu mahallede kuduz vakası görülmüştür" yazılı tabela asıldı.

İslahiye Belediyesi tarafından kuduz vakası tespit mahallelerde 6 ay karantina uygulanacağı ve gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşlara ise İslahiye Devlet Hastanesi'nde kuduz aşısı yapıldı.

Hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı mahallelerde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvanlara aşılama çalışması yapıldı.

Bölgede, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İslahiye Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığınca önlem alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep İslahiye'de Kuduz Karantinası Devam Ediyor - Son Dakika

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