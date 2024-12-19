Gaziantep\'te Çocuk Hematolojisi Sorunu

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(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep'teki devlet hastanelerinde Şehir Hastanesi dışında çocuk hematolojisi ve onkoloji hekimi kalmadığını belirterek "Geçen 1 yılda görülmektedir ki bu konuların hiçbiri için önlem alınmamıştır ve yoksullukla boğuşan hasta çocuklar ve aileleri özel hastanelere mahkum bırakılmaya devam etmektedir. Gaziantep'i bölgenin sağlık üssü yapma iddianızın sonucu, halkın sağlığından olmasıdır" dedi.

EMEP Milletvekili Karaca, Gaziantep'teki devlet hastanelerindeki doktor sıkıntısıyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Kentteki devlet hastanelerinde Şehir Hastanesi dışında çocuk hematolojisi ve onkoloji hekimi kalmadığını belirten Karaca, Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nin çocuk hematoloji ve onkoloji bölümünün tek doktorunun da özel hastaneye gitmesi sonucu kapandığını hatırlattı. Karaca, Ocak 2024'te bu konuya ilişkin verdiği soru önergesine de cevap alamadığını kaydederek, "Geçen 1 yılda görülmektedir ki bu konuların hiçbiri için önlem alınmamıştır ve yoksullukla boğuşan hasta çocuklar ve aileleri özel hastanelere mahkum bırakılmaya devam etmektedir. Gaziantep'i bölgenin sağlık üssü yapma iddianızın sonucu, halkın sağlığından olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Hematoloji bölümlerindeki hekim yetersizliğine ilişkin acil çözüm planınız var mıdır?"

Karaca, Bakan Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"2020-2024 yılları arasında kamu hastanelerinden istifa ederek özel hastanede çalışmaya başlayan ve yurt dışına gitmeyi tercih eden hekim sayısı kaçtır?

2020-2024 yılları arasında intihar eden hekim sayısı kaçtır?

2020-2024 yıllar arasında kaç kamu hastanesinde hekim yokluğu nedeniyle bölüm kapatılmıştır?

Özellikle uzman sayısının az olduğu branşlarda görev yapan hekimlerin kamu hastanelerinden uzaklaşmaması nasıl bir önlem almayı düşünüyorsunuz?

Çocuk Onkoloji ve Yetişkin Onkoloji hastalarının tedavi süreçlerinin uzun ve meşakkatli olduğu düşünüldüğünde; Gaziantep'te bulunan hematoloji bölümlerine (çocuk ve yetişkin olmak üzere onkoloji) ilişkin acil bir çözüm planınız mevcut mudur?

Türkiye genelinde, bulunan hematoloji bölümlerindeki (çocuk ve yetişkin onkoloji) hekim yetersizliğine ilişkin acil çözüm planınız var mıdır?

Bu sağlık sisteminin bakanlığını devam ettirmeyi düşünüyor musunuz? İstifa edecek misiniz?"