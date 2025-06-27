Gaziantep\'te Depozito Yönetim Sistemi Toplantısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" Gaziantep'te yapıldı.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Çevre Ajansı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından imzalanan "Depozito Saha Yönetim Sisteminin Kurulması ve İşletilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü" sonucunda hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemine ilişkin, Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı öncesinde, Depozitosu Olan Ambalaj (DOA) cihazı, Gaziantep Sanayi Odası Hizmet Binası'nda kuruldu.

Kamu-özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, Depozito Yönetim Sistemi'nin Gaziantep'te etkin bir şekilde hayata geçirilmesi, sistemin işleyişine ilişkin teknik detaylar, halkın bilinçlendirilmesine yönelik stratejiler, sıfır atık hedefleri doğrultusunda geri kazanım oranlarının artırılması, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması ve döngüsel ekonomi modeline geçiş sürecinde depozito sisteminin rolü üzerinde duruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Çevre Ajansı Başkan Yardımcısı Dr. Zübeyir Dedeoğlu, sistemin teknik detaylarını aktararak şunları kaydetti:

"Depozito Yönetim Sistemi ile ambalaj atıklarının kontrol altına alınması, geri kazanım oranlarının artırılması ve israfın önlenmesi hedeflenmektedir. Gaziantep'in bu süreçte öncü şehirlerden birisi olacağına inanıyoruz. Hedefimiz 2025 yılı sonuna kadar bu sistemi 81 ilimizde ve bütün ilçelerimizde yaymak, 2026'da ise gerçek anlamda depozitolu sisteme geçmek."

Dedeoğlu, sistemin ilk etapta Mersin, Erzurum, İzmir, Konya, Gaziantep, Samsun ve Sakarya olmak üzere 7 ilde hayata geçirileceğini ifade etti.

Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik de çevre sorunlarının çözümünde yerel ve merkezi yönetimler arasındaki iş birliğinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Depozito Yönetim Sistemi'ni sadece bir çevre uygulaması olarak değil, aynı zamanda ekonomik döngüye katkı sağlayacak bir model olarak gördüklerini ifade etti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Sıfır Atık Projesi'ni gelecek adına çok önemli bulduklarını belirterek küresel ısınma ve iklim değişikliği ile kaynakların azaldığı bir dünyada, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilirlik projelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ise hem çevreye hem ekonomiye fayda sağlayacak sistemin tüm Türkiye'ye yayılmasını arzuladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Ulusal Depozito Yönetim Sistemi'nin tanıtım videosunun gösterildiği toplantıda, Türkiye Çevre Ajansı Depozito Yönetim Sistemi Direktörü Halime Sezer de sunum yaptı.

Program, soru-cevap bölümü ve depozito iade makinesinin uygulamalı olarak tanıtılmasının ardından sona erdi.