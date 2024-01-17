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GAZİANTEP'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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GAZİANTEP'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve büyük miktarda para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17.01.2024 - 09:21,
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GAZİANTEP'te polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapıldığını belirlediği bazı adreslere savcılık kararıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde 5 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 78 bin 160 TL, 550 dolar, 50 euro ile uyuşturucu ele geçirildi, 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ayrıca fuhuş yaptığı belirlenen 42 kişiye de Kabahatler Kanunu kapsamında 282 bin 503 TL idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' suçlarından tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİANTEP\'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: GAZİANTEP'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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