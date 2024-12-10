Gaziantep'te Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: 6 Aylık Hamile Kadın ve Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: 6 Aylık Hamile Kadın ve Çocuk Yaralandı

Gaziantep\'te Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: 6 Aylık Hamile Kadın ve Çocuk Yaralandı

Gaziantep'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, 6 aylık hamile Şahide Zurnacı hayatını kaybetti. Kavga sırasında E.N. adlı çocuk da yaralandı. Olay ile ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

10.12.2024 15:59  Güncelleme: 16:00
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GAZİANTEP'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan 6 aylık hamile Şahide Zurnacı (27) karnındaki bebeği ile yaşamını yitirdi, 11 yaşındaki E.N. (11) yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki aile arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine silah, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Olay sırasında kim tarafından ateşlenildiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar E.N. ile Şahide Zurnacı'ya isabet etti. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamile olan Zurnacı karnındaki bebek ile hayatını kaybetti, E.N.'nin tedavisi sürüyor.

KAVGA KAMERADA

Şahide Zurnacı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Diğer yandan silahlı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; tarafların birbirlerine sopa ile vurması ve silah sesleri duyulurken, E.N.'nin kanlar içerisinde yerde olduğu ve yakınlarının kucağına alarak hastaneye götürmeye çalışması yer aldı.

Şüpheli 8 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: 6 Aylık Hamile Kadın ve Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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