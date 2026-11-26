(ANKARA)- Gaziantep'te bir halı fabrikasında 7 aydır ücretini alamadığını belirten işçi Ali Yazın'ın, alacağını talep etmek için gittiği işyerinde işveren tarafından darbedildiği iddiası, Meclis gündemine taşındı. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, olayın hem çalışma hayatı hem de adli süreç yönünden araştırılması amacıyla iki ayrı bakanlığa yazılı soru önergesi verdi.

Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, İlmira Halı Fabrikası'nda çalışan ve 7 aydır ücretini alamadığını belirten Ali Yazın'ın, alacağını talep etmek için gittiği fabrikada, işveren Salman Turdu tarafından darbedildiği iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Karaca'nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yönelttiği önergede yer alan bilgilere göre, fabrikada yaklaşık bir yıldır çalışan Ali Yazın, 7 aydır ücretini alamadığını belirterek, işverenden alacağını talep etti. Ücretinin ödeneceği söylenerek fabrikaya çağrılan Yazın, işyerine gittiğinde işveren Salman Turdu tarafından darbedildi. Hastaneden darp raporu alan ve işverenden şikayetçi olan Yazın, 14 Kasım 2026 itibarıyla fabrikadan 496 bin TL alacağı bulunduğunu savundu.

Önergede, işverenin jandarmaya işçiyi hırsızlıkla suçlayan beyanlarda bulunduğu ve işçinin şikayetine rağmen gözaltına alınmadığını kamuoyuyla paylaştığı belirtildi. Fabrikada çalışan diğer işçilerin de ücretlerini alamadıklarını, sigortasız işçi çalıştırıldığını ve çeşitli işçilik alacaklarının gasbedildiğini açıkladıkları aktarıldı. İşçilerin, fabrikada 100'den fazla kişinin ücret ve diğer işçilik alacaklarının bulunduğunu belirttikleri kaydedildi.

Karaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, fabrikada ücretlerin 7 aydır ödenmemesi nedeniyle herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatılıp başlatılmadığını, bugüne kadar kaç iş müfettişi tarafından denetim yapıldığını ve denetim sonuçlarını sordu. Önergede ayrıca, alacaklı işçi sayısının tespit edilmesi, Ali Yazın'ın ve diğer çalışanların ödenmeyen ücretlerinin tahsil edilmesi, sigortasız çalıştırılan işçi sayısı ve işverene uygulanan idari yaptırımlara ilişkin sorular yer aldı.

Milletvekili Karaca, işçilerin ücret ve diğer işçilik alacaklarını talep etmeleri nedeniyle işten çıkarılma, tehdit ve şiddete maruz bırakılmalarına karşı Bakanlığın özel bir denetim ve koruma mekanizması bulunup bulunmadığını da sordu. İşyerinde baskı ve şiddetin önlenmesi, sendikal örgütlenme ve hak arama özgürlüklerinin güvence altına alınması için hangi önlemlerin alındığının açıklanmasını istedi.

KARACA, GÜRLEK'E DE SORULAR YÖNELTTİ

Sevda Karaca, aynı olayla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle verdiği ikinci soru önergesinde ise Ali Yazın'ın darbedildiği iddiasına ilişkin adli süreci gündeme getirdi. Önergede, işçinin darbedilmesi ve işveren hakkında gözaltı işlemi uygulanmamasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan beyanların, ücretini alamayan bir işçinin hakkını ararken şiddete maruz bırakılması ve adli sürecin yürütülmesi konusunda ciddi soru işaretleri doğurduğu belirtildi.

Adalet Bakanı Gürlek'e, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ali Yazın'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatılıp başlatılmadığı ve soruşturmanın hangi aşamada olduğu soruldu.

Darp raporunun ve şikayet başvurusunun soruşturma dosyasına dahil edilip edilmediği, olayın aydınlatılması için hangi delillerin toplandığı, işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarının temin edilip edilmediği ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulup başvurulmadığı da yöneltilen sorular arasında yer aldı.

Önergede ayrıca işveren Salman Turdu hakkında gözaltı, ifade alma, adli kontrol veya başka bir adli işlem uygulanıp uygulanmadığının ve uygulanmadıysa gerekçesinin açıklanması istendi. Saldırının işçinin ücretini talep etmesiyle bağlantısının araştırılıp araştırılmadığı, fabrikadaki diğer işçilerin ücret ve işçilik alacaklarını talep ederken baskı ve tehditle karşılaştıkları yönündeki açıklamalar hakkında savcılık tarafından araştırma yapılıp yapılmadığı da soruldu.

Karaca, işçilerin ücret, tazminat ve diğer işçilik alacaklarını talep ederken şiddet, tehdit ve baskıya maruz bırakılmaları karşısında adalete erişimlerinin güvence altına alınması için Bakanlığın yürüttüğü çalışmaları ve işçinin darbedildiği iddiasının etkin biçimde soruşturulması için atılacak adımları sordu.