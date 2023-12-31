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Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Gaziantep'te Kudüs Platformu ile Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e Lanet' etkinliğiyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Vatandaşlar Kırkayak Parkı'nda toplanarak sloganlar atarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Program, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından son buldu.

Gaziantep\'te İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi
31.12.2023 - 16:06,
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Gaziantep'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e Lanet" etkinliğiyle protesto edildi.

Kudüs Platformu ile Filistin'e Destek Platformunca düzenlenen program kapsamında vatandaşlar Kırkayak Parkı'nda toplandı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Filistin'e selam direnişe devam", "Kahrolsun İsrail", sloganları atan vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Grup adına açıklama yapan İbrahim Özmantar, Gazze'de insanlık dramının yaşandığını söyledi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde milyonlarca insanın Filistin'e destek vermek için gösteriler yaptığını ifade eden Özmantar, "Hamas topraklarını ve namusunu koruyan bir direniş hareketidir. Bütün dünya Hamas'ı bir terör örgütü olarak görse bile bu toprakların çocukları için bir direniş hareketidir. Hamas bütün dünyaya özgürlük dersi veriyor." dedi.

Program, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından son buldu.

Kaynak: AA
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