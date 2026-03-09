Gaziantep'te Kamyonet ve Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
Gaziantep'te Kamyonet ve Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı

Gaziantep\'te Kamyonet ve Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı
09.03.2026 12:59
Gaziantep'te kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk, toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed E.,'nin kullandığı 27 AGV 879 plakalı kamyonet ile Yaşar Ç.'nin kullandığı 80 AAJ 052 plakalı minibüs çarpıştı. Savrulan kamyonet refüje çıktı. Kazada minibüs sürücüsü Yaşar Ç. ile oğlu Satılmış ve torunu Yiğit Ç. ve kamyonet sürücüsü Muhammet E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yaralılar Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

