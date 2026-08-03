Gaziantep\'te Kavga: Cemil Arslan Hayatını Kaybetti

GAZİANTEP'te Cemil Arslan (25) tartıştığı kimliği kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Barak Mahallesi'nde meydana geldi. Cemil Arslan ile kimliği belirsiz kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cemil Arslan tabancayla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Cemil Arslan doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Arslan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.