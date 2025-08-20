Gaziantep'te Yetenek Kaşifi Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziantep'te Yetenek Kaşifi Projesi Başladı

Gaziantep\'te Yetenek Kaşifi Projesi Başladı
20.08.2025 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te çocukların yeteneklerini keşfetmek için 'Yetenek Kaşifi Projesi' hayata geçirildi.

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen "Yetenek Kaşifi Projesi"yle çocukların yeteneklerine göre eğitim alması hedefleniyor.

Proje ile 6 yaşındaki çocukların bilişsel ve sportif becerileri analiz edilerek yeteneklerine göre eğitim almaları sağlanacak. Bu kapsamda sportif becerisi öne çıkan çocuklar Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde, bilişsel yetenekleri öne çıkanlar ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda eğitim alarak gelişimleri yakından takip edilecek.

Gaziantep Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Salonu'nda düzenlenen projenin tanıtım ve açılış töreninde konuşan Vali Yardımcısı Sedat Sezik, böyle bir organizasyona şahitlik etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sezik, "Gaziantep olarak 'Eğitim Şehri Gaziantep' dedik. Yine Gaziantep diyoruz ve inşallah bugün burada Gaziantep FK'nin 10 yıl sonraki kalecisine, 10 yıl sonraki forvetine hitap ettiğimi düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda Gaziantep'ten nice sporcular yetiştireceğimize inanıyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukların yeteneklerini erken keşfetme konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Önce çocukların taramasını yapacağız. Sonra yeteneklerini keşfedeceğiz. Bunu da öğretmenlerin gözetiminde yapacağız. Bu sistemi hayata geçirdiğimizde hep birlikte başarmış olacağız." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, eğitim için harcanan her emeğin er ya da geç karşılığını bulacağını dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından "Yetenek Kaşifi Projesi" için protokol imzalandı.

Törene, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı, okul idarecileri ile çok sayıda öğretmen katıldı.

Kaynak: AA

Gaziantep Valiliği, gaziantep, Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Yetenek Kaşifi Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Dünya Yamaç Paraşütü Kupası’nda feci ölüm Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda feci ölüm
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz
Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 12:39:33. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Yetenek Kaşifi Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.