Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü kutlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Gaziantep'te ilk olarak Vali Kemal Çeber, Valilikte düzenlenen törende bayram tebriklerini kabul etti.

Daha sonra İstasyon Meydanı'nda yapılması planlanan tören, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle devam etti.

Vali Çeber'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında Vali Mükerrem Ünlüer, makamında tebrikleri kabul etti.

Trabzon Caddesi'nde devam eden törende Vali Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Kan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tören aracından vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu törende konuşan Vali Ünlüer, 29 Ekim 1923'ün milletin tüm zorluklara rağmen bağımsızlığından ödün vermeden geleceğine kendi iradesiyle yön verdiği tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu program, geçit töreninin ardından sona erdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenmesi planlanan tören, olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Nisan Spor Salonu'na alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin şiirlerini okumasıyla devam etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Malatya

Malatya'da İnönü Caddesi'nde düzenlenmesi planlanan tören, olumsuz hava koşulları nedeniyle Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ne alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin halk oyunları ve çeşitli gösterileriyle devam etti.

Törene, Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kilis

Kilis'te Şehit Ali Osman Şahin Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Ömer Kalaylı, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından tören, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle sona erdi.

Törene, 11. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Coşkun Karaca, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yanık, İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık ile kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
Türkiye CumhuriyetiCumhuriyet BayramıKahramanmaraşGaziantepŞanlıurfaMalatyaGüncelKilisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
22 metrelik uçuruma yuvarlandılar 15 yaşındaki Eylül’den acı haber 22 metrelik uçuruma yuvarlandılar! 15 yaşındaki Eylül'den acı haber
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
Netanyahu’nun kaderi bu oylara bağlı Sayım başladı Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not 5 kişi gözaltına alındı İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
11:36
GSS primlerine af geliyor Milyonlarca kişinin borcu silinecek
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek
11:16
Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı“ vurgulu mesaj
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
11:15
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
10:29
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 13:04:42. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android