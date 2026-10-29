Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Gaziantep'te ilk olarak Vali Kemal Çeber, Valilikte düzenlenen törende bayram tebriklerini kabul etti.

Daha sonra İstasyon Meydanı'nda yapılması planlanan tören, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle devam etti.

Vali Çeber'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında Vali Mükerrem Ünlüer, makamında tebrikleri kabul etti.

Trabzon Caddesi'nde devam eden törende Vali Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Kan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tören aracından vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu törende konuşan Vali Ünlüer, 29 Ekim 1923'ün milletin tüm zorluklara rağmen bağımsızlığından ödün vermeden geleceğine kendi iradesiyle yön verdiği tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu program, geçit töreninin ardından sona erdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenmesi planlanan tören, olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Nisan Spor Salonu'na alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin şiirlerini okumasıyla devam etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Malatya

Malatya'da İnönü Caddesi'nde düzenlenmesi planlanan tören, olumsuz hava koşulları nedeniyle Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ne alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin halk oyunları ve çeşitli gösterileriyle devam etti.

Törene, Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kilis

Kilis'te Şehit Ali Osman Şahin Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Ömer Kalaylı, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından tören, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle sona erdi.

Törene, 11. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Coşkun Karaca, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yanık, İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık ile kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.