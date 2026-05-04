Gaziantep\'te fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Gaziantep'te öğleden sonra aniden bastıran sağanak, dolu ve rüzgarın etkisiyle kent genelinde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Ağaçların devrilip dere yataklarının da taşması sonucu birçok noktada su birikintisi oluşurken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye Olimpik Hazırlık Merkez binasının çatısı ve tribünleri çöktü. Dere yataklarının taşması ile olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı.

HASAR GÜN AĞARINCA ÇIKTI

Ayrıca Beykent Mahallesi'nde çok sayıda binanın çatıları uçarken, balkon duvarları da devrildi. Birçok bölgede elektrik direkleri ve ağaçların yerde olduğu görülürken, çok sayıda araçta üzerlerine çatı devrilmesi sonucu hasar gördü.

Kent genelinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.