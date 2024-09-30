Gaziemir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Gaziemir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Gaziemir'de piknik alanında çıkan bıçaklı kavgada M.B. ağır yaralanırken, S.İ. tutuklandı.

30.09.2024 22:49
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İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, piknik alanında S.İ. (41) ile M.B arasında laf atma tartışması sebebiyle çıkan bıçaklı kavgada M.B. (44) ağır yaralandı. Şüpheli S.İ. ile onun kaçmasına yardım eden H.S. ve G.Ç. yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.İ. tutuklanırken, bıçaklı kavganın görüntüleri bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, 28 Eylül Cumartesi saat 19.15 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bulunan bir piknik alanında meydana geldi. Alana piknik yapmaya gelen M.B. ve S.İ., iddiaya göre laf atma sebebiyle tartıştı. Kamyonetinden inen M.B., S.İ. ile tartışmaya devam etti. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.İ., yanında getirdiği bıçak ile M.B.'ye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışırken, S.İ. kavgayı ayırmaya çalışanlara da saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol göğsünden 2 bıçak darbesi ile yaralanan M.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.İ. ise olay yerinden kaçtı.

M.B.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.İ. ve kaçmasına yardım ettiği tespit edilen H.S. ve G.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.S. ve G.Ç. ise serbest bırakıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, olay anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli S.İ.'nin kamyonetinden inen M.B.'nin üzerine bıçakla yürüdüğü ve kavga esnasında ayırmaya çalışan vatandaşlara saldırması yer aldı.

Gaziemir\'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziemir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziemir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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