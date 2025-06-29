Gaziemir'de Yangın Galericiler Sitesi'ne Sıçradı - Son Dakika
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Gaziemir'de Yangın Galericiler Sitesi'ne Sıçradı

Gaziemir\'de Yangın Galericiler Sitesi\'ne Sıçradı
29.06.2025 19:50
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Gaziemir'deki yangın rüzgarla yayılarak Otokent Galericiler Sitesi'ne ulaştı, birçok araç yandı.

ALEVLER GALERİCİLER SİTESİNE SIÇRADI

Gaziemir ilçesindeki yangında rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı. Sitedeki bir oto galerisi yangından zarar gördü. Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı. Çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobillerin bir galeriye ait satışa sunulan araçlardan bazıları olduğu öğrenildi. Gökyüzünün kara dumanlarla kaplandığı bölgede, pazar günü olduğu için kapalı olan bazı dükkanların sahipleri ve vatandaşlar Otokent çevresinde yoğunluk oluşturdu. Yangının etkili olduğu yolda otoyola çıkan bağlantı yolları ise kapatıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

KUVVETLİ RÜZGAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA GÜÇLÜK YARATIYOR

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçesi arasında çıkan orman yangına da müdahale sürüyor. Bölgede 70 ila 117 km/saat hızla esen kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Yangınla mücadele kapsamında şu an 1113 personel 122 arazöz, 74 su tankeri, 84 iş makinesinin sahada görev yapıyor.

'12 TON SU ATABİLEN UÇAKLARIMIZ ÇALIŞIYOR'

Bölgede incelemelerde bulunup, söndürme çalışmalarını yönlendiren İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bölgede şiddetli rüzgar var. 12 ton su atabilen uçaklarımız çalışıyor. Rüzgarın hızı düşünce bazı helikopterlerimiz de kalkıyor müdahalelere katılabiliyor. Kara ekiplerimizle de yangını baskılamaya çalışıyoruz. Şu an 3 köyü tamamen boşalttık. Büyük olan Cumhuriyet ve Atatürk Mahallesi'ni de tahliyeye devam ediyoruz. Can kaybı veya yaralanan yok. 3 vatandaşın dumandan etkilenme şikayeti var. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldüler. Tarım ve Orman Bakanımızda İzmir'e geliyor. Yangın yönetimini kendisi devralacak. Yangının elektrik hatlarından kaynaklandığını düşünüyoruz, net tespit yok. Geceye kadar rüzgarın yavaşlama ihtimali gözükmüyor. Bu nedenle hava araçları çok zorlanıyor. Rüzgar olduğu için de yayılım gösteriyor. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyoruz. Küçük bir dikkatsizlik büyük orman yangına neden oluyor. Şu an zarar gören ev sayısı belli değil. Çünkü öncelikli amacımız yangını söndürmek" dedi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziemir'de Yangın Galericiler Sitesi'ne Sıçradı - Son Dakika

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