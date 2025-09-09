Gaziosmanpaşa'da Aileler Arası Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziosmanpaşa'da Aileler Arası Kavga

Gaziosmanpaşa\'da Aileler Arası Kavga
09.09.2025 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki aile arasında telefonla taciz iddiası nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü, polis müdahelesiyle sona erdi.

Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında telefonla taciz iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sona ererken olaya karılşan bazı kişiler gözaltına alındı.O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TELEFONDA TACİZ İDDİASI, AİLELERİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Olay, geçtiğimiz gece Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişiye yönelik telefondan mesajla taciz iddiası nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Mide bulandıran iddia, sokağı savaş alanına çevirdi

KAVGA GÜÇLÜKLE SONA ERDİ

Kavga ara sokakta sürdüğü sırada araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafların sözlü tartışması polis ekipleri önünde de bir süre devam etti. Polisin müdahalesiyle taraflar arasındaki kavga güçlükle sonlandırıldı. Kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Cep Telefonu, Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da Aileler Arası Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
Bagajda mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi Bagajda mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi
Yıkım kararı gelen evini karadan yürüterek yürüterek kaçırdı Yıkım kararı gelen evini karadan yürüterek yürüterek kaçırdı
Trump, tecavüz davasında 83,3 milyon dolar tazminat ödeyecek Trump, tecavüz davasında 83,3 milyon dolar tazminat ödeyecek
Meksika’da yolcu otobüsü ile yük treni çarpıştı: 8 ölü, 45 yaralı Meksika'da yolcu otobüsü ile yük treni çarpıştı: 8 ölü, 45 yaralı
Magandalar düğünu kana buladı 6 yaşındaki çocuktan acı haber Magandalar düğünu kana buladı! 6 yaşındaki çocuktan acı haber

18:05
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu
17:45
İsrail’in Katar’daki saldırısından ilk görüntüler
İsrail'in Katar'daki saldırısından ilk görüntüler
17:37
Barış Alper Yılmaz, transfer süreci ve geleceğine dair ilk kez konuştu
Barış Alper Yılmaz, transfer süreci ve geleceğine dair ilk kez konuştu
17:30
Hamas: Müzakere heyeti İsrail saldırısından kurtuldu, ancak yaralananlar var
Hamas: Müzakere heyeti İsrail saldırısından kurtuldu, ancak yaralananlar var
17:03
Katar’dan İsrail’in saldırısına ilk tepki: Arabuluculuk çalışmaları askıya alındı
Katar'dan İsrail'in saldırısına ilk tepki: Arabuluculuk çalışmaları askıya alındı
16:39
Soruşturma başlatılan Manifest’e yurt dışına çıkış yasağı
Soruşturma başlatılan Manifest'e yurt dışına çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2025 18:38:54. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Aileler Arası Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.