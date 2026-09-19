Eski komşusunu tacizle suçlayan şahıs, çifti sokak ortasında darbetti - Son Dakika
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Eski komşusunu tacizle suçlayan şahıs, çifti sokak ortasında darbetti

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Eski komşusunu tacizle suçlayan şahıs, çifti sokak ortasında darbetti
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İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Yenidoğan Mahallesi'nde taksi bekleyen bir çift, eski komşuları İ.Y. ve yanındaki 3-4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın, olaydan 2 gün önce Ramazan B. tarafından sözlü olarak taciz edildiğini öne sürdüğü bildirildi. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde darp anları yer alırken, gruptaki bir kadının olayı telefonuyla kaydettiği görüldü. Polise başvuran çiftin şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İGAZİOSMANPAŞA'da 2 gün önce eski komşusu Ramazan B. tarafından sözlü tacize uğradığını öne süren İ.Y., yanında bulunan 3 erkekle Ramazan B. ve eşi Deniz B.'yi darbetti. Çiftin şikayetçi olması üzerine polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Eylül günü saat 20.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan B. ile eşi Deniz B., taksi bekledikleri sırada eski komşuları İ.Y. ve yanında bulunan 3-4 kişiyle karşılaştı. İ.Y.'nin, olaydan yaklaşık 2 gün önce Ramazan B. tarafından sözlü tacize uğradığını öne sürdüğü ve ikili arasında bu nedenle tartışma yaşandığı belirtildi.

SOKAK ORTASINDA DARBEDİLDİLER, O ANLAR KAMERADA

Ramazan B. ile Deniz B., İ.Y. ve yanında bulunan, daha önce görmediklerini belirttikleri 3-4 kişinin kendilerine hakaret ve tehditte bulunduğunu, ardından da darbettiklerini söyledi. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ramazan B.'nin gruptakiler tarafından darbedildiği, gruptaki kadının ise yaşananları cep telefonuyla kaydettiği görüldü.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Olayın ardından Şehit Ali Okyay Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran Ramazan B. ile Deniz B., İ.Y. ve yanındaki kişilerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

TARAFLARIN EMNİYET KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Ramazan B.'nin 'uyuşturucu madde kullanımından' 3, 'uyuşturucu madde ticareti yapmaktan' 2 ve 'tehditten' 1 olmak üzere toplam 6 emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Deniz B.'nin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan' 1 emniyete geliş kaydı olduğu belirtildi. İ.Y.'nin ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmaktan' 1, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasından' 1, 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçları kapsamında 2 olmak üzere toplam 4 emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
GaziosmanpaşaİstanbulGüncelSon Dakika

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