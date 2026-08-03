Gazze'de 1,4 Milyon Kişi Gıda Güvensizliğiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Gazze'de 1,4 Milyon Kişi Gıda Güvensizliğiyle Karşı Karşıya

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Filistin Bakanı Hamed, Gazze'de 1,4 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığını açıkladı.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Semah Hamed, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,4 milyon Filistinlinin ciddi düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bakan Hamed, Ramallah kentindeki Medya Ofisi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov ve Dünya Gıda Programı Filistin Temsilcisi Shaun Hughes ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, BM'ye bağlı kuruluşların hazırladığı "Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC)" raporunun sonuçları paylaşıldı.

Hamed, toplantıda "Gazze'de yaklaşık 1,4 milyon Filistinli ciddi düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya; 74 bin 200 çocuğun ise akut yetersiz beslenme nedeniyle acil tedaviye ihtiyacı var." dedi.

Filistinli Bakan, Gazze'deki Filistinlilerin sadece geçici bir gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olmadığını aynı zamanda gıda, su ve ilaç girişine getirilen kısıtlamalar ve ablukayla "yaşamın temel unsurlarını hedef alan sistematik İsrail politikasına" maruz kaldığını vurguladı.

Rapora göre 212 binden fazla kişinin gıda açısından acil durum koşullarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Hamed, 24 bin 600 hamile ve emziren kadının ise acil beslenme desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Gıda güvensizliği hala devam ediyor

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Alakbarov ise raporun sonuçlarının dengeli biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, kaydedilen iyileşmenin koşulların toparlanmasından veya yaşamın temel unsurlarının yeniden sağlanmasından değil, yalnızca insani yardımların ulaştırılmaya devam etmesinden kaynaklandığını belirtti.

Alakbarov, Gazze Şeridi nüfusunun yaklaşık yüzde 67'sine karşılık gelen 1,4 milyon kişinin hala gıda güvensizliğinin üçüncü veya daha ileri aşamalarında bulunduğunu, 200 binden fazla kişinin ise "acil durum" olarak tanımlanan dördüncü aşamayla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Bu sınırlı iyileşmenin korunabilmesi için insani yardımların kesintisiz devam etmesinin şart olduğunu vurgulayan Alakbarov, Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının tamamen ve sürdürülebilir şekilde açılması, ticari faaliyetlerin yeniden başlatılması, halkın gelir kaynaklarına yeniden kavuşmasının sağlanması ve erken toparlanma programlarının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Bağımsız değerlendirme

Dünya Gıda Programı Filistin Temsilcisi Hughes ise raporun 20'den fazla kurumdan 60'ı aşkın uzman tarafından hazırlanan bağımsız ve teknik bir değerlendirme olduğunu belirtti.

Hughes, göstergelerdeki göreceli iyileşmenin krizin sona erdiği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini kaydederek bunun yardım faaliyetlerinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Temsilci Hughes, Dünya Gıda Programının kasım ayından bu yana gıda yardımları ve nakit destekleri aracılığıyla her ay Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 75'ine ulaşabildiğini aktardı.

Finansman veya insani yardımların miktarında yaşanacak herhangi bir azalmanın gıda güvenliği göstergelerinde hızlı bir kötüleşmeye yol açacağı uyarısında bulunan Hughes, yardımların kesintisiz ulaştırılmasının güvence altına alınması ve erken toparlanma programlarına yatırım yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Filistin, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de 1,4 Milyon Kişi Gıda Güvensizliğiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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