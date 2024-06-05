Gazze'de 1 milyondan fazla insan kıtlık ve ölümle karşı karşıya - Son Dakika
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Gazze'de 1 milyondan fazla insan kıtlık ve ölümle karşı karşıya

Gazze\'de 1 milyondan fazla insan kıtlık ve ölümle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'de nüfusun yarısı olan 1 milyondan fazla insanın temmuz ortasına kadar kıtlık ve ölümle karşı karşıya kalacağının tahmin edildiğini bildirdi. FAO ve WFP, Haziran-Ekim 2024 dönemine ilişkin erken uyarı raporunda, akut gıda güvensizliğinin en yoğun yaşandığı 18 noktada durumun daha da kötüleşeceğini ve özellikle Gazze ve Sudan'da acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Raporda, Gazze'deki 1,1 milyon kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğu belirtilirken, FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, krizlerin öncesinde hareket etmenin hayat kurtarabileceğini ifade etti.

05.06.2024 13:33
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'de nüfusun yarısı olan 1 milyondan fazla insanın temmuz ortasına kadar kıtlık ve ölümle karşı karşıya kalacağının tahmin eldildiği bildirdi.

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşları, açlık krizinin en yoğun yaşandığı ve akut gıda güvensizliğinin muhtemelen artacağı yerlere dair Haziran-Ekim 2024 dönemine ilişkin erken uyarı raporunu yayımladı.

Söz konusu raporda, akut gıda güvensizliğinin açlık krizinin en sık görüldüğü 18 noktada daha da artacağı ortaya koyulurken, özellikle Gazze ve Sudan'daki açlığın önlenmesi için acil yardıma ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Mali, Filistin, Güney Sudan ve Sudan'daki durumun en yüksek endişe seviyesinde kalmaya devam ettiği belirtildi.

Raporda paylaşılan tabloda, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ndeki 2,2 milyon nüfusun yüzde 100'ünün BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nda (IPC) "kriz" olarak tanımlanan 3. seviye ve üstünde olduğu kaydedildi. Tabloda, Gazze'deki 1,1 milyon kişi IPC'de "kıtlık" anlamına gelen 5. aşamada, 900 bin kişi de "acil durum" anlamındaki 4. aşamada gösterildi.

Rapora ilişkin basın açıklamasında da "Filistin'de devam eden çatışmanın, halihazırda felaket düzeyinde olan akut açlığı, kıtlık ve ölümlerin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki halkın tamamının yerinden edilmesiyle beraber daha da kötüleştirmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "(Gazze nüfusunun yarısı) 1 milyondan fazla insanın temmuz ortasına kadar kıtlık ve ölümle (IPC 5. aşama) karşı karşıya kalması bekleniyor." ifadesi de yer aldı.

Basın açıklamasında görüşlerine yer verilen FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, "Bu raporda altı çizilen göz korkutucu beklentiler, hepimiz için bir uyarı niteliğinde olmalı. Krizlerin öncesinde hareket etmek hayat kurtarabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir kere kıtlık ilan edildiğinde çok geçtir"

WFP İcra Direktörü Cindy McCain de şunları kaydetti:

"Bir kere kıtlık ilan edildiğinde çok geçtir. Birçok insan çoktan açlıktan ölmüş olur. Somali'de 2011'de açlıktan ölen çeyrek milyon insanın yarısı, kıtlık resmen ilan edilmeden önce hayatını kaybetti. Dünya o dönemde uyarıları dikkate almadı ve sonuçları felaket oldu. Dersimizi almalı ve bu sıcak noktaların açlık fırtınasını ateşlemesini önlemek için şimdi harekete geçmeliyiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de 1 milyondan fazla insan kıtlık ve ölümle karşı karşıya - Son Dakika

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