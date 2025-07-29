Gazze'de 60 Bin Ölü, Yüzde 47'si Çocuk ve Kadın

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin yüzde 47'sini çocuk ve kadınların oluşturduğunu, bunun da İsrail'in sivilleri doğrudan hedef aldığının "açık bir delili" olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü soykırımda hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 34'ü aştı. Hayatını kaybedenlerden 18 bin 592'si çocuk ve 9 bin 782'si kadın." ifadelerine yer verildi.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 47'sinin çocuk ve kadın olduğunu ortaya koyan açıklamada, bunun sivillerin doğrudan hedef alındığının "açık bir kanıtı" olduğuna işaret edildi.

İsrail ordusunun devam eden saldırıları, ilkyardım ve sivil savunma ekiplerini hedef alması, tıbbi ve insani ablukanın devam etmesi nedeniyle enkaz altında ve ulaşılması güç bölgelerde yüzlerce cenazenin bulunduğuna dikkat çekildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, uluslararası toplumu ve insani yardım ve sağlık kuruluşlarını, "İsrail saldırılarının durdurulması ve masum insanların kurtarılması" için acilen harekete geçmeye çağırdı.