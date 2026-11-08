Gazze\'de 70 bin çadırı su basan yağışlar sivil savunmanın OHAL ilan etmesine yol açtı

GAZZE, 8 Kasım (Xinhua) -- Gazze'deki sivil savunma yetkilileri, cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışların yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı yaklaşık 70.000 çadırı sular altında bırakması ve kurtarma hizmetlerinin yetersiz kalması üzerine olağanüstü hal ilan etti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bazı yerleşim bölgelerinde su seviyesinin 1,5 metreye ulaştığı belirtildi. Fırtınanın başlamasından bu yana sivil savunma operasyon merkezlerine 2.166 acil yardım çağrısı ulaştığı ancak kurtarma ekiplerinin yoğun talep ve sınırlı kaynaklar nedeniyle bu çağrılardan yalnızca 218'ine müdahale edebildiği ifade edildi.

Yetkililer, uluslararası topluma İsrail'e baskı yaparak özel kurtarma ekipmanları ve araçlarının yanı sıra yerinden edilmiş ailelere acil barınma imkanı sağlamak için gerekli çadır, plastik örtü ve mobil konutların Gazze'ye girişine izin verilmesini sağlama çağrısında bulundu.

Hamas yönetimindeki medya ofisi ise yaptığı ayrı bir açıklamada, Gazze Şeridi genelinde onlarca duvarın çöktüğünü ve bunun sonucunda bazıları ağır olmak üzere çeşitli derecelerde yaralanmalar yaşandığını bildirdi.

Açıklamada, ilk tahminlere göre fırtınanın yol açtığı doğrudan maddi zararın yaklaşık 3 milyon ABD doları olduğu belirtildi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, soğuk havaların etkisini artırması ve art arda gelen fırtınaların durumu daha da tehlikeli boyutlara taşıyabileceği uyarısında bulunarak, yerinden edilmiş ailelerin zorlu koşullarla başa çıkma imkanlarının büyük ölçüde tükendiğini ve en temel korunma araçlarından bile yoksun olduklarını vurguladı.