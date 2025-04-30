Gazze'de Acılı Baba Oyuncaklarıyla Özlem Gideriyor - Son Dakika
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Gazze'de Acılı Baba Oyuncaklarıyla Özlem Gideriyor

Gazze\'de Acılı Baba Oyuncaklarıyla Özlem Gideriyor

İsrail saldırısında ailesini kaybeden Firas Vişah, çocuklarının oyuncaklarıyla hatıralarını yaşatıyor.

30.04.2025 13:38
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na savaşın başlarında düzenlediği saldırıda ailesinden birçok kişiyi kaybeden Filistinli Firas Vişah, çocuklarından kalan oyuncaklar ve giysilerle özlem gideriyor.

Vişah, İsrail ordusunun 2 Kasım 2023'te Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği şiddetli saldırıda 5 çocuğundan 3'ünü, annesini, erkek ve kız kardeşini ve onların çocuklarını kaybetti. Yaşadıkları ev yıkıldı, kendisi ve eşi ise yaralandı.

Filistinli baba, hastanede tedavi gördükten sonra yıkılan evinin enkazı üzerine çadır kurarak yaralı eşiyle yeniden hayata tutunmaya çalıştı. Ancak ölen çocuklarına duyduğu özlem onu enkaz altında arayışlara sevk etti.

Enkaz altında "yadigar" arıyor

Vişah, çocuklarından kalma bebekler, pelüş oyuncaklar, giysiler, anahtarlık, ayakkabı ve tokaları bir ipe asarak yaşadığı özlemi dindirmeye çalışıyor.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerini yazdığı bir bez parçası da bu ipteki yerini almış.

"Benim ve komşularımın ailesinden hayatını kaybedenlerin çoğu çocuktu. İsrail de bunu biliyor." diyen Vişah, çocuklarına duyduğu özlemin onu getirdiği noktayı şu şekilde anlattı:

"Sürekli evimin yıkıntıları arasında ailem ve komşularımdan kalan yadigarları arıyorum. Bulduğum oyuncakları ipe astım. Çocuklarımı çok özlüyorum ve bu oyuncaklarla özlem gideriyorum.

Bir de bunları sergiliyorum ki İsrail uçakları, bölgede uçuş yaptığında, bu oyuncakları ve giysileri görerek öldürdüklerinin çocuklar olduğunu anlasın."

Ölenlerin çoğu çocuk

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çocukların kasıtlı hedef alındığını söyleyen ve bunun nedenini sorgulayan Vişah, "Bu çocuklar çok feci şekilde, paramparça olarak öldüler. Günahları neydi? Küçük kızımın hayalleri vardı. Rengarenk bir odası ve oyuncakları olsun istiyordu. Kızıma ve diğer çocuklarıma sade ve mutlu bir hayat temin edebilmek için gece gündüz çalışıyordum. Ama ansızın bütün hayallerimiz yıkıldı." diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Ölen kardeşinin küçük kızının da onların yanında yaşadığını söyleyen Vişah, "O da annesini, babasını ve kardeşlerini kaybetti. Beni babası sanıyor. Bana baba, eşime de anne diyor." ifadesini kullandı.

Dünya Gazze'de yaşananlar karşısında sessiz

Dünyanın Gazze'de yaşananlara sessiz kalmasına anlam veremediğini ifade eden Vişah, şöyle devam etti:

"Artık bizi görün. En temel haklardan bile yoksunuz. Çocukların yiyecek yemeği yok, oyuncağı yok. Ekmek yapacak un yok. Kimse 'Ben bilmiyordum' demesin. En azından geride kalan çocuklarımız için harekete geçin."

Filistinli acılı baba, Gazze'de yaşayan annelerin dünya üzerindeki en acı çeken anneler olduğunu ifade ederek anneler ve çocuklar için barış temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Acılı Baba Oyuncaklarıyla Özlem Gideriyor - Son Dakika

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