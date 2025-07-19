Gazze'de Açlık Felaketi: Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti

İsrail'in insani yardım girişini kısıtlayıp insani felakete neden olduğu Gazze Şeridi'nde bir çocuğun daha açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde Cevad el-Ankar isimli çocuk yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de açlık nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 70'e yükseldi.

Medya Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım girişini kısıtlayıp "açlığı silah olarak" kullandığı Gazze'de açlıktan bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada açlık nedeniyle hastaneye başvuranların sayısında ciddi artış olduğu vurgulanmış ve şu ifadeler kullanılmıştı:

"Her yaştan eşi benzeri görülmemiş sayıda açlık çeken vatandaş, aşırı yorgunluk ve bitkinlik halinde acil servislere geliyor. Vücudu zayıf düşen yüzlerce kişinin açlık ve takatinin kalmaması sonucunda kaçınılmaz ölümle karşı karşıya kalacağı uyarısı yapıyoruz."

Gazze'nin sınır kapılarını kapatarak tıbbi ve insani yardım girişini mart ayından bu yana engelleyen İsrail, saldırılarının yanı sıra uyguladığı "aç bırakma" politikasıyla da insani felakete neden oluyor.