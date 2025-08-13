Gazze\'de Açlık Krizi: 227 Ölü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'de son 24 saat içinde 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Ekim 2023'ten bu yana yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 227'ye ulaştığını söyledi.

Salı günkü basın toplantısında Gazze'de açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin 103'ünün çocuk olduğunu vurgulayan Dujarric, Dünya Gıda Programı'nın, bölgedeki açlık ve yetersiz beslenmenin, çatışmaların başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığı uyarısında bulunduğunu hatırlattı.

Öte yandan Gazze'ye giriş yapan insani yardım malzemelerinin, hala halkın ihtiyaçlarını karşılamak için gereken minimum miktarın çok altında kaldığına dikkat çeken Dujarric, "İnsani yardım girişimlerinin hala önemli gecikmeler ve engellerle karşı karşıya olması nedeniyle BM, ihtiyaç duyulan ölçekte yardım ulaştıramıyor" dedi.

BM'nin pazartesi günü gıda, tıbbi malzeme ve yakıt toplama gibi 16 görevi İsrail yetkilileriyle koordine etmek üzere talepte bulunduğunu belirten Dujarric, bunlardan sadece 4'üne kolaylık sağlanırken 3'ünün reddedildiğini kaydetti. Dujarric, engellenen diğer 4 görevinse daha sonra tam olarak yerine getirildiğini söyledi.

Dujarric, diğer 5 görevden 2'sinin ilgili kuruluşlar tarafından iptal edildiğini, 2'sinin engellenerek tamamlanamadığını, 1'ininse engellenmesine karşın devam ettiğini belirtti.

Dujarric, "İnsani yardım girişimlerini koordine etme çabaları, İsrail makamlarının izin konusunda öngörülemeyen tavırları nedeniyle genellikle saatlerce sürüncemede kalıyor ve vakit kaybına neden oluyor" diye ekledi.