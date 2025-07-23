Gazze'de Açlık nedeniyle 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de Açlık nedeniyle 10 Kişi Hayatını Kaybetti

23.07.2025 13:36
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İsrail'in ablukası altında Gazze'de açlıktan 10 kişi hayatını kaybetti, ölümler artıyor.

İsrail'in sıkı ablukası ve saldırılarıyla açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte biri çocuk 10 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, açlığın yol açtığı kayıplara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle aralarında bir çocuğun da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklı can kayıplarının 81'i çocuk olmak üzere 111'e çıktığı belirtildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 106 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 511 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık nedeniyle 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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