Gazze'de Açlık Tehlikesi: 40 Bin Bebek Ölüm Riski Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Açlık Tehlikesi: 40 Bin Bebek Ölüm Riski Altında

18.08.2025 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki açlık nedeniyle 40 bin bebek ve 250 bin çocuğun riske girdiğini açıkladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sınır kapılarını kapatarak yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde 40 bin bebek ve 250 bin çocuğun açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski altında olduğunu bildirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, basına yaptığı açıklamada, Gazze'de sadece hastalıkların değil, açlığın da can aldığını, savaşın bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.

"Gazze'de ölümler artık sadece hastalıklardan kaynaklanmıyor. Açlık da can alıyor. Bunun tek çözümü var, o da savaşın durdurulması." diyen Burş, Gazze'de açlık görüntülerinin İsrail'in aksi yöndeki propagandalarını boşa çıkardığını söyledi.

İsrail Gazze'de 1590 sağlık çalışanını öldürdü

Sağlık alanındaki kitlesel kayıpların da Gazze'de yürütülen toplu kıyımın bir parçası olduğunu belirten Burş, şunları kaydetti:

"Gazze'de daha önce çalışan 38 hastanenin sadece 15'i kısmen hizmet verebiliyor.

Saldırılarda binlerce sağlık çalışanı öldü veya alıkonuldu. 40 bin bebek ve 250 bin çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski altında.

İşgalci güçlerin saldırılarında yaklaşık 1590 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Bunların yaklaşık 200'ü doktor. Ayrıca işgal güçleri, aralarında Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin de bulunduğu 1360 sağlık çalışanını halen alıkoyuyor."

İlaçların yüzde 70'i bulunamıyor

Gazze'de hamile kadınların yetersiz beslenme nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığına dikkati çeken Burş, yetersiz beslenme kaynaklı 320 düşük vakası kaydedildiğini aktardı.

Neredeyse yarısı çocuk yaklaşık 19 bin şiddetli ishal vakası görüldüğünü kaydeden Burş, saldırlar ve abluka nedeniyle temiz suya erişimin çok güç olduğunu ifade etti.

Burş ayrıca Gazze'de ilaçların yaklaşık yüzde 70'inin bulunamadığını kaydetti.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Filistin, Güncel, Sağlık, Dünya, Bebek, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Tehlikesi: 40 Bin Bebek Ölüm Riski Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar
Tilki ve Kedi Saldırısı Tilki ve Kedi Saldırısı
Ederson Galatasaray için gemileri yaktı Ederson Galatasaray için gemileri yaktı
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Türk Pentatlonu’nun gençleri, dünya sahnesinde parladı Türk Pentatlonu'nun gençleri, dünya sahnesinde parladı

14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
14:10
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar
Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 14:55:13. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Açlık Tehlikesi: 40 Bin Bebek Ölüm Riski Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.