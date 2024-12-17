Gazze'de ateşkes an meselesi! İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire'ye gidiyor - Son Dakika
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Gazze'de ateşkes an meselesi! İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire'ye gidiyor

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Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşması an meselesi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği ve Hamas ile Gazze'deki ateşkesi görüşeceği ifade edildi. Hamas'tan yapılan açıklamada ise, "Gazze'de ateşkes ve esir takası İsrail yeni koşullar öne sürmeyi bırakırsa mümkün olacak" denildi. İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri ise söz konusu iddiaları yalanladı.

17.12.2024 17:15  Güncelleme: 17:29
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Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakınlaşıldı. İsrail medyasında yer alan iddialara göre, Gazze'de rehine anlaşması günler içinde sağlanabilir.

NETANYAHU KAHİRE'YE GİDİYOR

Reuters, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini ve burada Hamas ile bir esir değişim anlaşması imzalayabileceğini öne sürdü. Netanyahu'nun, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile bir araya gelerek ateşkes süreci ve esir değişimi konularını görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmenin, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmayı kapsadığı ifade edildi.

MISIR, İSRAİL İLE HAMAS ARASINDA ARABULUCU GÖREVİ ÜSTLENİYOR

Mısır, İsrail ile Filistin direniş grupları arasında süren esir takası ve ateşkes görüşmelerinde arabulucu rolü üstleniyor. Bu nedenle Netanyahu'nun Kahire ziyareti, görüşmelerde bir anlaşmaya varıldığı yönündeki beklentileri güçlendirdi. Henüz İsrail ve Mısır makamlarından konuya ilişkin resmi bir doğrulama veya açıklama yapılmadı.

HAMAS: İSRAİL YENİ KOŞULLAR ÖNE SÜRMEYİ BIRAKIRSA MÜMKÜN

Hamas cephesi ise ateşkes görüşmelerinin 'ciddi' ve 'olumlu' olduğunu duyurdu. Hamas'tan yapılan açıklamada, "Gazze'de ateşkes ve esir takası İsrail yeni koşullar öne sürmeyi bırakırsa mümkün olacak" denildi.

İSRAİL YALANLADI

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası için yapılan dolaylı müzakereleri görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği yönündeki haberleri yalanladı. Dostri, Netanyahu'nun nerede olduğuna ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

Gazze\'de ateşkes an meselesi! İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire\'ye gidiyor

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Son Dakika Güncel Gazze'de ateşkes an meselesi! İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire'ye gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Çelikk:
    Ölüm seni bekliyor 52 1 Yanıtla
  • Firdevss null:
    bütün masum zavallı insanları öldürdüler dalga geçer gibi bir de ateşkes an meselesi diyorlar 26 1 Yanıtla
  • Hiçkimse:
    zahmet oldu taş üstünde taş kalmadı 22 1 Yanıtla
  • osman şahin:
    Dünya lideri natenyahu 1 14 Yanıtla
  • Mustafa Kirisman:
    bedel ödeyeceksin bünyamin 10 0 Yanıtla
  • Ali null:
    tutuklasın inşallah 9 0 Yanıtla
  • Derviş:
    Arablar böyle bir şey katilin dünya genelinde tutuklama kararı var yaptığı cinayetler den nedense arablar 100 binlerce kardeşinin ölmesine göz yumdu şimdi misafir ediyor haydutu bunların yanında biz düşman oluyoruz 7 0 Yanıtla
  • Alper Turken:
    israilin katil başbakanı korkmadan bir islam ülkesine gidebiliyorsa çok lafa gerek yok 7 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Yatacak yerin yok, toprak bile kabul etmeyecek seni. 6 0 Yanıtla
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