Gazze'de Ateşkes Anlaşması ve İnsani Kayb

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GAZZE, 17 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısının ardından El-Ehli Arap Baptist Hastanesi'nde yaralı bir adamı tedavi eden sağlık çalışanları, 16 Ocak 2025.

Katar Başbakanı çarşamba günü yaptığı açıklamayla Katar, Mısır ve ABD'nin yoğun arabuluculuğunun ardından İsrail ve Hamas'ın Gazze'de rehineler karşılığında ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, perşembe günü yaptığı açıklamayla yeni açıklanan Gazze ateşkes anlaşmasının onaylanması halinde partisinin hükümetten ayrılacağını belirtti.

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'nın perşembe günü akşam saatlerinde açıkladığı verilere göre, İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasının ilan edilmesinin ardından Gazze'de hala devam eden İsrail saldırıları sonucu 23'ü çocuk olmak üzere en az 86 Filistinli öldürüldü. (Fotoğraf: Abdul Rahman Salama/Xinhua)