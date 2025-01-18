Gazze'de Ateşkes Anlaşması Yürürlüğe Girecek - Son Dakika
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Gazze'de Ateşkes Anlaşması Yürürlüğe Girecek

Filistin İçişleri Bakanlığı, ateşkesin ardından güvenlik güçlerinin Gazze'de konuşlanacağını açıkladı.

18.01.2025 11:48
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Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının yarın yürürlüğe girmesinin hemen ardından teşkilatlarının, kentlerdeki merkezlerinde yerlerini almaya başlayacağını duyurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 19 Ocak Pazar günü ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceği andan itibaren İçişleri Bakanlığı teşkilatlarının bölgelerdeki merkezlerde yerlerini almaya başlayacağı belirtildi.

Bakanlığın atacağı adımlara ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik birimleri Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde konuşlanmaya başlayacak ve halkımıza hizmet etmek üzere kutsal görevini en kısa sürede yerine getireceklerdir.

Tüm vatandaşları kamu ve özel mülkleri korumaya, hayatlarını tehlikeye atabilecek her türlü eylemden kaçınmaya ve güvenliklerini sağlamak için polis ve güvenlik güçleriyle işbirliği yapmaya çağırıyoruz."

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü yerel saatle 08.30'da yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Ateşkes Anlaşması Yürürlüğe Girecek - Son Dakika

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