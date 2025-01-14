Gazze'de Ateşkes Anlaşmasına Yaklaşılıyor

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'de ateşkes anlaşmasını duyurmaya "en yakın noktada" olduklarını belirtti.

Ensari, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması yönündeki Doha'da müzakerelerin son ayrıntılarının görüşülmesine devam edildiğini söyledi.

Anlaşma taslağının Hamas ve İsrail tarafına teslim edildiğini, taraflar arasındaki sorunlara ilişkin güçlüklerin ortadan kalktığını ifade eden Ensari, müzakerelerde olumlu bir atmosferin bulunduğunu, anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduklarını dile getirdi.

Ensari, şu an son aşamada ve anlaşmayı duyurmaya "en yakın noktada" olduklarını belirterek, "Gazze'de ateşkes, anlaşmaya varıldıktan çok kısa bir süre sonra yürürlüğe girecek." dedi.

Müzakerelerin halihazırda Katar'da devam ettiğinin altını çizerek, Mısır ve ABD'nin destekleriyle taraflar arasındaki anlaşmazlık noktalarının çözülmesini umduklarını aktaran Ensari, "Nihai aşamanın başarılı olmasını umut ediyoruz, bizler her zaman anlaşmaya varma konusunda umutluyuz. Gerçeğin ötesinde bir şeyle karşılaşmamak için umut ve iyimserliğin abartılmaması gerekir." diye konuştu.

Görüşmelerin şu anda verimli ve olumlu ilerlediği, kendilerinin de tarafları anlaşmayı imzalamaya teşvik ettiklerini dile getiren Ensari, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anlaşma taslakları her iki tarafa da verildi, taraflar arasında çözülemeyen ana konularla ilgili zorluklar aşıldı. Şu anda ise nihai ayrıntılarla ilgili görüşmeler yapılıyor. Nihai ayrıntılarla ilgili şu anda detay veremiyoruz ancak ana zorlukların aşıldığını söyleyebiliriz."

Ensari, anlaşmanın bu akşam duyurulabileceği ihtimaline ilişkin ise "Doha'da halihazırda toplantılar devam ediyor ve zamansal olarak bir süre vermemiz zor ancak anlaşmaya en yakın noktadayız ve özellikle de umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, görüşülen ayrıntıların çoğunlukla anlaşmanın uygulanmasıyla bağlantılı olduğunu da aktardı.