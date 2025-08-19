Gazze'de Ateşkes İçin Umutlu Beklenti

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik müzakereler ile ilgili İsrail'den hızlı ve olumlu bir cevap beklediklerini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin gelişmeleri paylaştı.

Tarafların bir ateşkes anlaşmasına ulaşması için yoğun diplomatik temasların devam ettiğini dile getiren Ensari, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin dün Mısır'ın El-Alameyn kentinde düzenlenen Gazze ateşkes görüşmelerine katıldığını ve arabulucular Katar ve Mısır'ın Hamas'tan ateşkes önerisine ilişkin resmi yanıtı aldığını, sürecin ilerleyebilmesi için İsrail'in vereceği cevabın beklendiğini kaydetti.

Hamas'ın kabul ettiği ateşkes önerisinin daha önce İsrail'in onayladığı unsurlarla büyük ölçüde örtüştüğünü vurgulayan Ensari, "Henüz İsrail'den resmi yanıt almadık, ancak konunun değerlendirildiğini biliyoruz ve İsrail'den hızlı ve olumlu bir cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ateşkes önerisinin kalıcı bir ateşkese giden yolu da içerdiğine dikkati çeken Ensari, bunun mevcut koşullarda sunulabilecek en iyi seçenek olduğunu dile getirerek, "Her ne şekilde olursa olsun ateşkesi sağlamaya çalışıyoruz ve bu çerçevede tam kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması için yoğun çaba harcıyoruz. Hedefimiz, Gazze'de bir an önce ateşkese ulaşmak" dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile sürekli temas halinde olduğunun altını çizen Ensari, olumlu bir atmosfer bulunduğunu ancak sahada tarafların anlaşmaya bağlı kalması dışında gerçek bir garanti olmadığını dile getirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, "Gazze'de ateşkesin sağlanması için çabalarımız aralıksız sürüyor. Hedefimiz, mümkün olan en kısa sürede anlaşmayı duyurmak" diye konuştu.

-Hamas, ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini duyurmuştu

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.

Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerine yer verilmişti.

-İsrail'in Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.