Gazze'de Ateşkes Mürekeleri Yoğunlaşmakta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Ateşkes Mürekeleri Yoğunlaşmakta

14.07.2025 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır ve Katar, Gazze'de ateşkes için arabuluculuk çabalarını sürdürüyor; müzakereler devam ediyor.

Mısır medyası, arabulucu ülkelerin Gazze'de ateşkes anlaşmasının önündeki engelleri aşma çabalarına yoğunlaştığını bildirdi.

Mısır'da yayın yapan "El- Kahire el-İhbariye" kanalının üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde, Hamas ile İsrail arasında Katar'da bir haftadan beri devam eden dolaylı müzakerelere dikkat çekildi.

Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin bir araya geldiği aktarılan haberde, Mısır ve Katarlı iki yetkilinin Gazze'de ateşkesin sağlanması çabalarını ele aldıkları kaydedildi.

İstihbarat Başkanı Reşad'ın Hamas ve İsrailli müzakere heyetleriyle görüşmelere yoğunlaştığına işaret edilen haberde, arabulucu ülkelerden biri olan Mısır'ın gerçekleştirdiği yoğun temaslarla Gazze'de ateşkesin önündeki engelleri aşmayı hedeflediği ifade edildi.

Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasının yanı sıra insani yardımların girmesi ve esirlerin salıverilmesi konusunda mutabık oldukları aktarılan haberde, "Arabulucu ülkeler Mısır, Katar ve ABD, ateşkesin sağlanması amacıyla tüm kesimlerle temasları yoğun şekilde sürdürüyorlar." denildi.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Katar, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Ateşkes Mürekeleri Yoğunlaşmakta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
Markette “Sen sapık mısın“ diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu Markette "Sen sapık mısın?" diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
2 çocuk annesi kadın eşinin 20’den fazla bıçak darbesiyle katledildiü 2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı 2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
Almanya Başbakanı Merz’den Gazze çıkışı: Kabul edilemez Almanya Başbakanı Merz'den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
PSG bozguna uğradı Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea PSG bozguna uğradı! Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu

19:13
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
18:19
Trump, Putin’e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulayacağız
Trump, Putin'e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız
10:29
Trump, uyarılara rağmen sahneden inmedi Futbolcular ile kupayı kaldırdı
Trump, uyarılara rağmen sahneden inmedi; Futbolcular ile kupayı kaldırdı!
10:27
Kabine kulisleri kaynıyor Değişim için perşembe günü işaret edildi
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
10:22
Kuzey Kore’den düşmanlarına gözdağı 3 ülkeyi birden hedef aldı
Kuzey Kore'den düşmanlarına gözdağı! 3 ülkeyi birden hedef aldı
09:49
Turistlerin dövüldüğü işletmeden açıklama: Hesabı ödemediler, bayrağımıza küfür ettiler
Turistlerin dövüldüğü işletmeden açıklama: Hesabı ödemediler, bayrağımıza küfür ettiler
09:26
Borsa operasyonu Çok sayıda gözaltı kararı
Borsa operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
09:16
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
09:07
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel’i ziyaret edecek
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek
08:49
Tehdit mesajı yargıya taşındı Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
Tehdit mesajı yargıya taşındı! Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
07:28
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 20:10:25. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Ateşkes Mürekeleri Yoğunlaşmakta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.