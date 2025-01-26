Gazze'de Ateşkesle Birlikte 23 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de Ateşkesle Birlikte 23 Filistinli Hayatını Kaybetti

Ateşkesin 8. gününde Gazze'de 23 Filistinlinin naaşı hastanelere ulaştı. Ölü sayısı 47 bin 306 oldu.

26.01.2025 21:16
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İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 72 saatte 14'ü enkaz altından çıkarılan 23 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 8. gününde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 72 saatte hastanelere 23 kişinin cansız bedeni ile 11 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 14'ünün enkaz altından çıkarıldığı belirtilen açıklamada, 5'inin tedavi görürken yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de son saldırılarda öldürüldüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 306'ya, yaralıların sayısı ise 111 bin 483'e çıktı.

İsrail, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin vermiyor

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşmaya göre, Gazze'nin güney ve orta kentlerinden yerinden edilmiş Filistinlilerin 26 Ocak Pazar sabahından itibaren kuzey bölgelere geçebilecekleri duyurulmuştu.

Ancak İsrail dün anlaşmanın hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Arbel Yehud" isimli esirin serbest bırakılmaması bahane gösterilerek, "Yehud serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçmesine izin verilmeyeceği" kaydedilmişti.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Yehud'un serbest bırakılması talebini arabuluculara ilettiğini, Hamas'ın ise söz konusu esir İslami Cihad'ın elinde olduğu için bu konuda söz verilemeyeceği cevabını verdiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Ateşkesle Birlikte 23 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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