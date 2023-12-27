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Gazze'de can kaybı 21 bin 110'a yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de can kaybı 21 bin 110'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 110'a yükseldi. İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 16 saldırıda 195 kişi hayatını kaybetti, 325 kişi yaralandı. Uluslararası kurumlardan hastanedeki sağlık personelinin, yaralıların ve yerinden edilen sivillerin korunması çağrısı yapıldı.

Gazze\'de can kaybı 21 bin 110\'a yükseldi
27.12.2023 - 23:50,
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- Gazze'de can kaybı 21 bin 110'a yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 110'a yükseldi.

İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya alarak saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 16 saldırıda 195 kişinin hayatını kaybettiği, 325 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21 bin 110'a, yaralı sayısının ise 55 bin 243'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi çevresine saldırılarını arttırdığı, saldırıların Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırılara dönüşmesinden endişe duyulduğu vurgulandı. Uluslararası kurumlara hastanedeki sağlık personelinin, yaralıların, hastaların ve yerinden edilen binlerce sivilin korunması çağrısında bulunuldu. Ayrıca uluslararası kurumlardan Şifa Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçmesi için gerekli olan ilaç ve yakıtın sağlanması talep edildi.

Kaynak: İHA
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